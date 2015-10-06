马来西亚经济：政府计划削减棕榈油进口，因国内库存攀升

马来西亚8月进口约6.6万吨毛棕榈油，相当于国内205万吨产量的3%左右。

Uggah Embas称，该举措将立即生效，但不是一项禁令，长期合约或此前签署的合约不受该举措影响。

“要视具体情况而定，”他说。

马来西亚是全球第二大棕榈油出产国，主要从最大出产国印尼进口毛棕榈油。

Uggah Embas称，在10月3日与印尼的会议上提出了限制进口的这项举措。两国在会上同意成立棕榈油生产国委员会，以确保加强合作，并稳定价格。(完)