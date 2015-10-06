马来西亚经济：政府计划削减棕榈油进口，因国内库存攀升

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
马来西亚8月进口约6.6万吨毛棕榈油，相当于国内205万吨产量的3%左右。
Uggah Embas称，该举措将立即生效，但不是一项禁令，长期合约或此前签署的合约不受该举措影响。
“要视具体情况而定，”他说。
马来西亚是全球第二大棕榈油出产国，主要从最大出产国印尼进口毛棕榈油。
Uggah Embas称，在10月3日与印尼的会议上提出了限制进口的这项举措。两国在会上同意成立棕榈油生产国委员会，以确保加强合作，并稳定价格。(完)
(编译 王洋/李爽 审校 李春喜)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”