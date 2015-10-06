版本:
中国
亚洲 | 2015年 10月 6日 星期二 14:59 BJT

新兴汇市：印尼卢比料创六年最大涨幅，美联储升息预期降温提振亚币

坡元兑美元 下跌0.22%至1.4239，因新加坡金管局料在本月稍晚进一步宽松政策以支撑经济成长和通胀。

“我们预期坡元名义有效汇率(NEER)的政策区间将下调一半，相当于坡元一次性贬值2%，”星展银行在研究报告中表示。

“转向零升值的立场并不会不适合，不能排除这种可能性。”

亚洲 当日 今年以来 2014年

最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价

日圆 120.22 120.46 +0.20 -0.47 119.66

坡元 1.4253 1.4207 -0.32 -6.97 1.3260

台币 32.743 33.002 +0.79 -3.13 31.718

韩元 1166.81 1172.40 +0.48 -5.79 1099.30

泰铢 36.35 36.36 +0.03 -9.49 32.90

菲律宾披索 46.40 46.48 +0.17 -3.62 44.72

印尼卢比 14240.00 14490.00 +1.76 -13.06 12380.00

印度卢比 65.38 65.29 -0.14 -3.59 63.03

马币 4.3720 4.3808 +0.20 -20.03 3.4965

(完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

全球汇市报导 汇市技术面解析

所有外汇新闻 汇率路透调查

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

指标利率一览 澳元、新西兰元报导

英镑报导 台币报导

人民币报导 韩元报导

南非兰特报导 亚洲盘现汇报价

欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价

全部现汇报价 (编译 汪红英/李爽/张明钧/戴素萍 审校 于春红/张若琪/王兴亚)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐