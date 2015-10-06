新兴汇市：印尼卢比料创六年最大涨幅，美联储升息预期降温提振亚币

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
坡元兑美元 下跌0.22%至1.4239，因新加坡金管局料在本月稍晚进一步宽松政策以支撑经济成长和通胀。
“我们预期坡元名义有效汇率(NEER)的政策区间将下调一半，相当于坡元一次性贬值2%，”星展银行在研究报告中表示。
“转向零升值的立场并不会不适合，不能排除这种可能性。”
亚洲 当日 今年以来 2014年
最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价
日圆 120.22 120.46 +0.20 -0.47 119.66
坡元 1.4253 1.4207 -0.32 -6.97 1.3260
台币 32.743 33.002 +0.79 -3.13 31.718
韩元 1166.81 1172.40 +0.48 -5.79 1099.30
泰铢 36.35 36.36 +0.03 -9.49 32.90
菲律宾披索 46.40 46.48 +0.17 -3.62 44.72
印尼卢比 14240.00 14490.00 +1.76 -13.06 12380.00
印度卢比 65.38 65.29 -0.14 -3.59 63.03
马币 4.3720 4.3808 +0.20 -20.03 3.4965
(完)
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全部现汇报价 (编译 汪红英/李爽/张明钧/戴素萍 审校 于春红/张若琪/王兴亚)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”