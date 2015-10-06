中企海外债券：青岛城投发首单地方融资平台美元永续债，三年期票息4.9%

路透香港10月6日 - 山东青岛市投融资平台--青岛城市建设投资（集团）有限责任公司周二已成功发出第一单地方融资平台美元永续债，三年期票面息率4.9%，发行规模为5亿美元。

是次债券是由青岛城投全资持有的特殊目的实体--香港国际（青岛）有限公司担任发行主体，公司将提供维好协议、股权购买承诺、在岸母公司的跨境备用机制。这些会对永续优先级资本证券的投资者利益有一定支持。

永续债券是指不给债券设定到期日。由于没有固定到期日，且存在无法兑付的风险，永续债券的收益率一般较高。

标准普尔和惠誉给予青岛城投该笔债券评级BBB-/BBB评级。

该笔债券由渣打银行、星展银行、中信证券国际和瑞士信贷担任联席全球协调人及账簿管理人。

今年2月，香港国际（青岛）有限公司已成功发行8亿规模美元债，其中5年期债券5亿美元，10年期债券3亿美元。当时是继京投公司、珠海大横琴投资有限公司之后，第三家在境外市场发债融资的地方城投类公司。

青岛城投集团网页显示，该企业成立于2008年，是青岛市政府直属国有投资集团，总资产近千亿元。拥有土地一级开发、红岛新区建设、城乡统筹开发、旅游投资运营、市政资源开发、城乡金融等领域的15家核心子公司。（完）