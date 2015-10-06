中企海外债券：青岛城投发首单地方融资平台美元永续债，三年期票息4.9%

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透香港10月6日 - 山东青岛市投融资平台--青岛城市建设投资（集团）有限责任公司周二已成功发出第一单地方融资平台美元永续债，三年期票面息率4.9%，发行规模为5亿美元。
是次债券是由青岛城投全资持有的特殊目的实体--香港国际（青岛）有限公司担任发行主体，公司将提供维好协议、股权购买承诺、在岸母公司的跨境备用机制。这些会对永续优先级资本证券的投资者利益有一定支持。
永续债券是指不给债券设定到期日。由于没有固定到期日，且存在无法兑付的风险，永续债券的收益率一般较高。
标准普尔和惠誉给予青岛城投该笔债券评级BBB-/BBB评级。
该笔债券由渣打银行、星展银行、中信证券国际和瑞士信贷担任联席全球协调人及账簿管理人。
今年2月，香港国际（青岛）有限公司已成功发行8亿规模美元债，其中5年期债券5亿美元，10年期债券3亿美元。当时是继京投公司、珠海大横琴投资有限公司之后，第三家在境外市场发债融资的地方城投类公司。
青岛城投集团网页显示，该企业成立于2008年，是青岛市政府直属国有投资集团，总资产近千亿元。拥有土地一级开发、红岛新区建设、城乡统筹开发、旅游投资运营、市政资源开发、城乡金融等领域的15家核心子公司。（完）
(记者 赵红梅；; 审校 杨淑祯)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”