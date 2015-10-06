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亚洲 | 2015年 10月 6日 星期二 15:05 BJT

日本债市：公债价格下跌，但央行政策决定公告前的谨慎情绪提供支撑

当日涨跌 上日

最新报价 (基点) 收市价

两年期公债 0.000% +0.0 0.000%

五年期公债 0.050% +1.0 0.040%

10年期公债 0.325% +1.5 0.310%

20年期公债 1.090% +1.0 1.080%

30年期公债 1.365% +1.0 1.355%

10年期公债期货 <0#JGB:> 148.36 -0.10 148.46

注1：公债期货涨跌为点数。

注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完)

美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告

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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 王洋/于春红; 审校 张明钧)

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