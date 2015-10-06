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市场报道 | 2015年 10月 6日 星期二 15:07 BJT

《汇市简讯》欧元/美元近期交投区间本周可能收窄

路透10月6日 - 0641GMT

* 欧元/美元交投区间缩窄，因成交减少，观望心理主导

* 对美联储12月行动的预期目前很低

* 过去五周中有四周在1.1350-1.1087区间交投

* 本周交投区间可能会收窄。(完)

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