台湾债市：量能萎缩对外在变化无感，新债标售前低迷市况难改

* 交易续萎缩，或与持券新规有关 * 下周一新债标售前，低迷市况难改 * 明日104/12主交投料在1.17-1.19% 路透台北10月6日 - 台湾指标公债殖利率周二收在平盘附近。虽有美债殖利率弹升以及台股上涨等利空影 响，不过市场反应冷淡，成交量进一步萎缩，令盘势缺乏参考价值。 有债市交易员表示，近日债市交投不振，一方面是因为柜买中心推出单一机构持券限制延长新规，另一方 面，也与大型金融机构对10年公债104/12期着墨不深有关。对新制度的不安定感，以及缺乏主力带盘，可能会 让市况持续低迷，直到标债时，才会出现明确方向。 〞就观望标债啊，不知道新规定的推出对筹码安定有何影响。〞一位银行台债交易员说。 另一大型公股银行交易主管也指出，柜买中心针对五、10年期公债增订证券自营商自发行前交易起至发行 后六个月以内，单一机构持券不得超过发行量三成的新规。这会让投资盘未来在市场上吸纳筹码的动作更加审 慎，反而造成市场流动性进一步萎缩。 交易员认为，下周一将标售的五年新券104/13，或许是测试新规定对初级市场影响的试金石，标售结果也 会对市场造成一些火花。 台湾股市周二收涨创逾两周新高，并连续第六个交易日收高。台湾加权股价指数 收升0.50%报8,39 4.10点。 交易员预估，明日10年公债104/12期殖利率主要区间暂看在1.17-1.19%；五年公债104/13期发行前交易殖 利率主要区间则估在0.82-0.84%。 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年 期别 (基点) (亿台币) 期 5 104/13 +0.33 0.8333% 0.8250-0.8333% 3.50 10 104/12 -0.44 1.1771% 1.1755-1.1800% 6.50 本周国际重要经济数据和事件还有： 10/6(二)：德国8月工业订单；美国8月国际贸易收支；加拿大9月Ivey采购经理人指数(PMI)；旧金山联邦 储备银行总裁威廉姆斯就经济前景发表演讲；国际货币基金组织(IMF)就“全球经济展望”报告举行新闻发布 会；欧盟财长会议； 10/7(三)：台湾9月出口金额年变动率；台湾9月消费者物价指数(CPI)；中国金融市场休市；日本央行宣 布利率决定；欧洲央行管委会会议，没有宣布利率决定的计划；美国8月消费者信贷；英国8月工业生産和制造 业産出；加拿大8月建筑许可；香港9月外汇储备资産；英国9月皇家测量师学会(RICS)房价差值；IMF就“全球 金融稳定报告”召开发布会(1400)，就“财政监测报告”举行发布会； 10/8(四)：德法意英10月汤森路透/益普索主要消费者信心指数；德国8月贸易收支；日本9月服务业景气 判断指数；加拿大9月房屋开工、8月新屋价格；英国央行宣布利率决议幷公布会议记录；IMF总裁拉加德举行 记者会；美联储公布9月政策会议记录；世界银行行长金墉举行记者会； 10/9(五)：台湾金融市场休市；美国9月进出口物价、8月趸售(批发)库存；法国和意大利8月工业生産； 英国8月建筑业支出和贸易收支；加拿大9月就业数据；日韩10月汤森路透/益普索主要消费者信心指数；IMF和 世界银行年会(至11日)；亚特兰大联储总裁洛克哈特和芝加哥联储总裁埃文斯发表演说。 30 104/11 没有成交 20 104/14 没有成交 10 104/12 1.1771 5 104/13 0.8333 3 104/1 没有成交 2 104/10 没有成交 (完) (记者 董永年; 审校 杨淑祯)