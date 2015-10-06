国际油市：亚洲时段大致持平，俄罗斯准备与产油大国讨论油市

路透东京10月6日 -

美国原油期货 下跌7美分至每桶46.19美元。该合约上日涨1.6%。

投资者正在等待美国政府公布周度原油库存数据。一些分析师预计，数据将显示，原油库存进一步上升，从而令油价再度承压。

周一公布的路透调查显示，美国10月2日止当周原油库存料连续第二周增加，平均预估增加180万桶。

美国能源资料协会(EIA)上周公布，截至9月25日该周美国原油库存增加约400万桶。

“若库存远高于预期，则无疑会推低油价，”Philip Futures的分析师Daniel Ang说。

俄罗斯能源部长诺瓦克(Alexander Novak)周六称，如果有会议召集，俄罗斯愿意与石油输出国组织(OPEC)及非OPEC产油国开会，讨论全球石油市场。

诺瓦克还说，俄方与沙特另外已安排在10月底举行会议。(完)

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