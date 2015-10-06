国际油市：亚洲时段大致持平，俄罗斯准备与产油大国讨论油市

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，受技术性买盘带动
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透东京10月6日 -
美国原油期货 下跌7美分至每桶46.19美元。该合约上日涨1.6%。
投资者正在等待美国政府公布周度原油库存数据。一些分析师预计，数据将显示，原油库存进一步上升，从而令油价再度承压。
周一公布的路透调查显示，美国10月2日止当周原油库存料连续第二周增加，平均预估增加180万桶。
美国能源资料协会(EIA)上周公布，截至9月25日该周美国原油库存增加约400万桶。
“若库存远高于预期，则无疑会推低油价，”Philip Futures的分析师Daniel Ang说。
俄罗斯能源部长诺瓦克(Alexander Novak)周六称，如果有会议召集，俄罗斯愿意与石油输出国组织(OPEC)及非OPEC产油国开会，讨论全球石油市场。
诺瓦克还说，俄方与沙特另外已安排在10月底举行会议。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 于春红/汪红英；审校 张涛/王洋)
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