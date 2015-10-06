离岸人民币：8月跃居为第四大全球支付货币，超越日圆--SWIFT

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透香港10月6日 - 环球银行金融电讯协会(SWIFT)周二指出，8月人民币超越日圆，成为第四大全球支付货币。
过去三年人民币已先后超越七种支付货币的排名，目前仅次于美元、欧元及英镑。
根据SWIFT资料，8月全球的人民币支付额增加9.13%，而所有货币支付额减少8.3%。
人民币8月在全球支付市场占有率达到2.79%的纪录高位，2014年1月时为1.39%。
8月时有100多个国家使用人民币支付，其中逾90%支付流量集中于10个国家。新加坡占人民币支付处理量的24.4%，其次为英国的21.6%。
超过1,700家金融机构以人民币进行全球支付，较去年同期增加14%。其中约600家机构虽没有在中国或香港设点，仍使用人民币支付。
在贸易融资领域，人民币占全球信用状(letters of credit，信用证)发行额的9.1%，更加巩固人民币在此类用途的第二大使用货币地位。
SWIFT指出，人民币的8月外汇交易金额亦较前月成长20%，可能是受到中国央行安排人民币中间价贬值的举动影响。
中国及香港以外的人民币外汇交易，50%以上在英国进行，其次为美国、新加坡及法国。(完) (编译 蔡美珍；审校 于春红)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”