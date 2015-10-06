金属期市：伦铜持平，交易员未受嘉能可减产影响

“中国需求已经有所改善，保税仓库库存大减，来自电网相关标购增加。铜线及工厂采购也增加。”

他指出，中国保税仓库库存过去三个月已经下滑35万吨。

0716GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 下滑0.7%至每吨5,139美元，回吐上日1.5%的涨幅。

上海期交所逢假期休市，将在10月8日重新开市。

一名驻新加坡的期铜交易商称，“肯定有来自中国的买盘。”

“情况没有人们说的那么糟。但问题在于，这当中库存套利相关的比重有多高？铜价再次下跌并非毫无可能。

矿业集团嘉能可执行长格拉森博格(Ivan Glasenberg)称，铜矿商的大幅减产，将有助于推高未来18个月的铜价。因商品需求疑虑，以及债务沉重导致公司股价重挫后，这是格拉森博格首次公开发言。

其他金属方面，LME期铅 处于五年低点每吨1,608美元，因中国逐渐扩大电池中使用资源回收材料的比率。(完)

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