金属期市：伦铜持平，交易员未受嘉能可减产影响

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
“中国需求已经有所改善，保税仓库库存大减，来自电网相关标购增加。铜线及工厂采购也增加。”
他指出，中国保税仓库库存过去三个月已经下滑35万吨。
0716GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 下滑0.7%至每吨5,139美元，回吐上日1.5%的涨幅。
上海期交所逢假期休市，将在10月8日重新开市。
一名驻新加坡的期铜交易商称，“肯定有来自中国的买盘。”
“情况没有人们说的那么糟。但问题在于，这当中库存套利相关的比重有多高？铜价再次下跌并非毫无可能。
矿业集团嘉能可执行长格拉森博格(Ivan Glasenberg)称，铜矿商的大幅减产，将有助于推高未来18个月的铜价。因商品需求疑虑，以及债务沉重导致公司股价重挫后，这是格拉森博格首次公开发言。
其他金属方面，LME期铅 处于五年低点每吨1,608美元，因中国逐渐扩大电池中使用资源回收材料的比率。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 李春喜/张明钧; 审校 李爽/王洋)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”