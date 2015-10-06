路透伦敦10月6日 - 以下为CMC分析师对外汇市场重要技术走势及价位预测：

欧元/美元：盘初的一波推升未能使欧元重返1.13美元上方，汇价最终收于1.12美元下方。过去两日蜡烛线图留下长长的上影线，暗示汇价走势疲软，有可能下探甚至跌破1.11美元。

美元/日圆：守住昨日约50个跳动点的涨势，但仍居于119-121日圆范围约200个跳动点区间内。

欧元/英镑：再度未能突破0.7400英镑，日线图上呈现十字星，可能跌至盘整区间的底部0.7250英镑。

英镑/美元：继触及五日高点后，英镑回吐涨幅，周一收盘下跌。4-6月涨势的61.8%回档位上方缺乏买兴，暗示汇价将进一步下跌，关键心理支撑位在1.50美元。

纽约 当日 今年来 2014年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.1213 1.1185 0.25 -7.31 1.2097

美元/日圆 120.17 120.45 -0.23 0.59 119.68

欧元/日圆 134.74 134.71 0.02 -7.22 144.77

美元/瑞郎 0.9734 0.9751 -0.17 -2.08 0.9941

英镑/美元 1.5156 1.5143 0.09 -2.68 1.5573

美元/加元 1.3093 1.3084 0.07 12.70 1.1618

澳元/美元 0.7108 0.7081 0.38 -12.97 0.8168

新西兰元/美元 0.6500 0.6486 0.22 -16.63 0.7797

欧元/瑞郎 1.0915 1.0912 0.03 -9.24 1.2026

欧元/英镑 0.7397 0.7386 0.15 -4.62 0.7755

欧元/瑞典克朗 9.3286 9.3306 -0.02 -0.85 9.4688

美元/挪威克朗 8.3817 8.4036 -0.26 12.17 7.4720

附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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