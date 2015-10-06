《全球汇市》澳元触及两周高点，因央行决定维持利率不变

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
美元兑日圆 下跌0.2%至120.23日圆，隔夜曾触及一周高点。美元兑欧元 也下跌0.2%至1.1215美元。
亚洲的分析师认为，日圆兑美元长期承压，因包括美日在内的12个环太平洋国家周一终于达成跨太平洋战略经济伙伴关系协定(TPP)。
虽然TPP谈判仍在进行，美元兑日圆接近125日圆被认为是不受政界欢迎的。花旗证券驻东京外汇策略主管高岛修认为，既然协商已经落幕，对强势美元的紧盯之势应该会放松。他还说，日本首相安倍晋三在制定新一轮财政和货币刺激措施时，将会寻求日本央行的帮助。
“我们认为，实际上两者对日圆都不利，”他写道。
纽约 当日 今年来 2014年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.1206 1.1185 0.19 -7.37 1.2097
美元/日圆 120.29 120.45 -0.13 0.69 119.68
欧元/日圆 134.78 134.71 0.05 -7.19 144.77
美元/瑞郎 0.9737 0.9751 -0.14 -2.05 0.9941
英镑/美元 1.5158 1.5143 0.10 -2.66 1.5573
美元/加元 1.3082 1.3084 -0.02 12.60 1.1618
澳元/美元 0.7106 0.7081 0.35 -13.00 0.8168
新西兰元/美元 0.6496 0.6486 0.15 -16.69 0.7797
欧元/瑞郎 1.0915 1.0912 0.03 -9.25 1.2026
欧元/英镑 0.7389 0.7386 0.04 -4.72 0.7755
欧元/瑞典克朗 9.3195 9.3306 -0.12 -0.95 9.4688
美元/挪威克朗 8.3778 8.4036 -0.31 12.12 7.4720
附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
全球汇市简讯 英文汇市简讯页面
全球汇市报导 汇市技术面解析
所有外汇新闻 汇率路透调查
美加经济指标预测 欧洲经济指标预测
指标利率一览 澳元、新西兰元报导
英镑报导 台币报导
人民币报导 韩元报导
南非兰特报导 亚洲盘现汇报价
欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价
全部现汇报价 (编译 汪红英/王洋/张明钧；审校 张涛/于春红)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”