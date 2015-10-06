《全球汇市》澳元触及两周高点，因央行决定维持利率不变

美元兑日圆 下跌0.2%至120.23日圆，隔夜曾触及一周高点。美元兑欧元 也下跌0.2%至1.1215美元。

亚洲的分析师认为，日圆兑美元长期承压，因包括美日在内的12个环太平洋国家周一终于达成跨太平洋战略经济伙伴关系协定(TPP)。

虽然TPP谈判仍在进行，美元兑日圆接近125日圆被认为是不受政界欢迎的。花旗证券驻东京外汇策略主管高岛修认为，既然协商已经落幕，对强势美元的紧盯之势应该会放松。他还说，日本首相安倍晋三在制定新一轮财政和货币刺激措施时，将会寻求日本央行的帮助。