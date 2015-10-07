台湾已公布经济指标--2015/10/7

中国企业：紫光集团投资约300亿美元建南京半导体项目，主打存储芯片
路透上海1月20日 - 中国紫光集团官网透露，该集团计划投资2,600亿元人民币在江苏南京建设半导体产业基地及新IT投资与研发总部项目，其中约300亿美元投向半导体基地，项目主要产品为3D-NAND FLASH（闪存）、DRAM存储芯片等。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公 预估值 布 商品出口(y/y) 8月 -14.8% -11.9% 10/7 -11.6% 商品进口(y/y) 8月 -16.7% -17.4% 10/7 -13.3% 外销订单(y/y) 8月 -8.3% -5.0% 10/20 -- 经常帐盈余(亿美元) 第二季 +165.5 +220.1 r 11/20 -- 国际收支(亿美元) 第二季 +41.7 +38.1 11/20 -- M2货币总计数(y/y) 8月 +6.01% +6.06% 10/23 -- 季调失业率 8月 3.74% 3.74% 10/22 -- 工业生产指数(y/y) 8月 -5.46% -2.66% r 10/23 -- 外汇存底(亿美元) 9月底 4,247.91 4,247.91 11/5 -- 消费者物价指数(CPI)(y/y) 8月 -0.45% -0.64% r 10/7 -0.48% 国内生产总值(GDP) (y/y) 第二季 +0.52% +3.84% -- -- (Q2统计值) (Q1统计值) 重贴现率(%) 9月24日 1.750% 1.875% -- -- 注： a-概估值； p-初值； r-经修正； 〞*〞表新增 (完) * 参看全球经济数据相关资料，可点选 * 参看台湾经济数据相关资料，可点选 ：相关新闻请点选
路透上海1月20日 - 中国紫光集团官网透露，该集团计划投资2,600亿元人民币在江苏南京建设半导体产业基地及新IT投资与研发总部项目，其中约300亿美元投向半导体基地，项目主要产品为3D-NAND FLASH（闪存）、DRAM存储芯片等。
“相比其它币种来说，我回答了更多有关澳元过去24小时中为何表现坚韧的问题，”OANDA Australia and Asia Pacific的资深外汇交易员Stephen Innes说。
在特朗普即将正式就职的情况下，“部分投资者正拭目以待市场会受到什么影响，以及他是否会达成外界的部分预期，”东京三井住友信托银行市场策略师Ayako Sera表示。