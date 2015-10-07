台湾货币市场：10月7日及本提存期资金预期变化一览表

中国企业：紫光集团投资约300亿美元建南京半导体项目，主打存储芯片
路透上海1月20日 - 中国紫光集团官网透露，该集团计划投资2,600亿元人民币在江苏南京建设半导体产业基地及新IT投资与研发总部项目，其中约300亿美元投向半导体基地，项目主要产品为3D-NAND FLASH（闪存）、DRAM存储芯片等。
路透台北10月7日 - 台湾货币市场周三和本提存期资金预期变化因素摘要如下： **宽松因素： --央行存单到期2,352.5亿台币。 **紧缩因素： --央行料发行存单。 *--法商法国兴业银行股份有限公司发行30年期美元债，金额5500万美元。 --------------------------------------------------------------- (本提存期) 宽松因素： --央行存单到期 4兆(万亿)9,920.2亿台币： 10/08 2,398.5亿台币 10/09 724亿台币 10/12 7,071.3亿台币 10/13 1,937.5亿台币 10/14 4,817.5亿台币 10/15 5,903.8亿台币 10/16 572.5亿台币 10/19 524.0亿台币 10/20 5,479.5亿台币 10/21 1,458.3亿台币 10/22 1,917.5亿台币 10/23 646.5亿台币 10/26 53.0亿台币 10/27 31.0亿台币 10/28 5,270.5亿台币 10/29 1,236.2亿台币 10/30 262.6亿台币 11/02 2,727.0亿台币 *11/03 6,889.0亿台币 --公债还本付息共25.556725亿台币。 10/15 102甲11期2息 3.75亿台币 10/15 103甲15期1息 4.306725亿台币 10/19 90甲7期14息 17.5亿台币 --月底军公教薪饷拨款。 紧缩因素： --10/14：中央银行发行两年期定存单，金额300亿台币，13日标售。 --10/15：财政部发行104/13期五年公债，金额预定350亿台币，12日标售。 --10/26：财政部发行104/14期20年公债，金额预定300亿台币，21日标售。 --营业税、菸酒税及货物税等例行性税款缴库。 注：*表新增或更新。(完) (记者 高洁如; 审校 董永年)
路透上海1月20日 - 中国紫光集团官网透露，该集团计划投资2,600亿元人民币在江苏南京建设半导体产业基地及新IT投资与研发总部项目，其中约300亿美元投向半导体基地，项目主要产品为3D-NAND FLASH（闪存）、DRAM存储芯片等。
“相比其它币种来说，我回答了更多有关澳元过去24小时中为何表现坚韧的问题，”OANDA Australia and Asia Pacific的资深外汇交易员Stephen Innes说。
在特朗普即将正式就职的情况下，“部分投资者正拭目以待市场会受到什么影响，以及他是否会达成外界的部分预期，”东京三井住友信托银行市场策略师Ayako Sera表示。