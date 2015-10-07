台湾资管：银行美元存款呈增长趋势，人民币未有明显变化

全球政经：索罗斯称特朗普注定失败，市场美梦终将结束
索罗斯为索罗斯基金管理公司(Soros Fund Management LLC)创办人，现为该公司总裁。他同时也是支持民主党总统候选人希拉里的超级政治行动委员会(Super PAC)大金主，也赞助过其他支持民主党人士的组织。
路透台北10月7日 - 台湾的银行高层表示，美元存款呈增长趋势，对人民币偏好则未见明显消退；惟近来台币贬幅远大于人民币，部分人士因忧心人民币可能再走贬，态度因而观望。
数据显示，美元和人民币为台湾民众最看好的外币，持有意愿高居各货币前两大，合计占外存比重达到80%至90%。
银行业者表示，美元存款的占比提高，人民币存款余额虽未明显减少，但占外币存款比重确有微幅下降。
〞最近我们的美元存款的确有增加，但人民币存款也只减少一点点。〞彰化银行董事长张明道说。
兆丰商银副总经理梁美琪说，9月底美元存款占比自过去的75%至76%提高到78%，人民币占比则自13%降为11.63%，但若与9月底比较，因10月以来人民币止贬回升，其存款余额亦跟着止跌小升。
第一银行副总经理叶仲惠亦指出，到9月底止该行美元占外存比重比达到73%，与较年1月底的70.4%成长2.84个百分点。人民币存款占比则自年初的17.6%降至15.5%，但存款余额不减反增。
台湾银行副总经理张鸿基则说，与今年初比较美元和人民币占比均未有明显变化，到9月底止占比分别是美元65%，人民币为18%。
中国“8.11”汇改后，一度引发人民币强烈贬值预期，但在中国央行推出一系列行政管制措施后，市场已恢复平静。而在中国十一长假期，离岸人民币 与在岸 价差倒挂近百个点子，一度飙升并触及6.3410的“8.11”汇改来最高位。
台湾银行相关主管称，包含该行等最近均有推出利率3%以上的人民币定存优惠专案，加上人民币中长期观察趋势仍看升，仍不少人持续持有人民币，该行人民币占比因而维持在18%左右。
但也有银行表示，因台币贬幅大于人民币，等于人民币对台币升值，此时若用台币结购人民币，就会发现人民币变贵了，让不少人收手。
〞最近人民币太贵了，有些客户不敢去买人民币，使人民币买盘下降。〞一位大型商银主管说。
惟各大银行主管均表示，对人民币前景并不悲观，但现在人民币的确〞有点贵〞，让很多人买不下手，但若人民币兑台币汇价回落到5元以下买盘就会增温，毕竟较于美元、欧元及日圆，人民币利率较高，中长期趋势依旧看好。
!!统计台币兑美元 9月共计贬值0.96%，但人民币兑美元 9月则是逆向升值0.32%。
台湾央行公布至8月底止，台湾银行业累计人民币存款 达3,297.89亿元(含NCD)，较前月减2.04%，此为连续第二个月下滑，上月减幅0.47%。 (完) (记者 罗两莎；; 审校 高洁如/杨淑祯)
索罗斯为索罗斯基金管理公司(Soros Fund Management LLC)创办人，现为该公司总裁。他同时也是支持民主党总统候选人希拉里的超级政治行动委员会(Super PAC)大金主，也赞助过其他支持民主党人士的组织。
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