台湾资管：银行美元存款呈增长趋势，人民币未有明显变化

路透台北10月7日 - 台湾的银行高层表示，美元存款呈增长趋势，对人民币偏好则未见明显消退；惟近来台币贬幅远大于人民币，部分人士因忧心人民币可能再走贬，态度因而观望。

数据显示，美元和人民币为台湾民众最看好的外币，持有意愿高居各货币前两大，合计占外存比重达到80%至90%。

银行业者表示，美元存款的占比提高，人民币存款余额虽未明显减少，但占外币存款比重确有微幅下降。

〞最近我们的美元存款的确有增加，但人民币存款也只减少一点点。〞彰化银行董事长张明道说。

兆丰商银副总经理梁美琪说，9月底美元存款占比自过去的75%至76%提高到78%，人民币占比则自13%降为11.63%，但若与9月底比较，因10月以来人民币止贬回升，其存款余额亦跟着止跌小升。

第一银行副总经理叶仲惠亦指出，到9月底止该行美元占外存比重比达到73%，与较年1月底的70.4%成长2.84个百分点。人民币存款占比则自年初的17.6%降至15.5%，但存款余额不减反增。

台湾银行副总经理张鸿基则说，与今年初比较美元和人民币占比均未有明显变化，到9月底止占比分别是美元65%，人民币为18%。

中国“8.11”汇改后，一度引发人民币强烈贬值预期，但在中国央行推出一系列行政管制措施后，市场已恢复平静。而在中国十一长假期，离岸人民币 与在岸 价差倒挂近百个点子，一度飙升并触及6.3410的“8.11”汇改来最高位。

台湾银行相关主管称，包含该行等最近均有推出利率3%以上的人民币定存优惠专案，加上人民币中长期观察趋势仍看升，仍不少人持续持有人民币，该行人民币占比因而维持在18%左右。

但也有银行表示，因台币贬幅大于人民币，等于人民币对台币升值，此时若用台币结购人民币，就会发现人民币变贵了，让不少人收手。

〞最近人民币太贵了，有些客户不敢去买人民币，使人民币买盘下降。〞一位大型商银主管说。

惟各大银行主管均表示，对人民币前景并不悲观，但现在人民币的确〞有点贵〞，让很多人买不下手，但若人民币兑台币汇价回落到5元以下买盘就会增温，毕竟较于美元、欧元及日圆，人民币利率较高，中长期趋势依旧看好。

!!统计台币兑美元 9月共计贬值0.96%，但人民币兑美元 9月则是逆向升值0.32%。