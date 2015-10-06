欧元债市：德国公债收益率走低，此前工业订单意外下滑

对经济成长尤其是中国经济减速的担忧，近几个月已经成为影响全球市场的因素。美国联邦储备理事会(美联储，FED)指称这是其上月维持利率不变的一个原因。

指标10年期德国公债收益率(殖利率) 下跌至0.57%，周一上扬，因股市大幅上涨。

分析师称，美国将于1230GMT出炉的贸易数据可能有助于显示全球经济成长趋势的影响，市场予以密切关注。

“美国贸易收支可能会有一些影响，因为全球经济增长减速现在是市场的一个重要题材，”KBC利率策略师Piet Lammens 称。

但股市表现可能再度成为影响债市的主要因素。欧洲股市今日盘初下跌，周一录得8月以来最大单日涨幅。

投资者还将关注欧元区两个债券标售。

德国将标售5亿欧元、2046年4月到期的通胀保值债券，奥地利将标售总计14.3亿欧元10年期和八年期债券。(完)

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