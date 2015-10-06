台湾汇市：台币连两升创逾两周新高，关注日本央行是否进一步宽松

* 台币连二升再创逾两周新高 * 台股/韩元涨幅收敛 * 关注日本央行是否释出进一步宽松 * 明日实质交易区间暂看32.650-32.800 路透台北10月6日 - 台币兑美元 周二微收升，连续第二日上涨续创逾两周新高 ；交易员指出，由于美国数据不佳递延升息预期，亚币扬升。不过随着台股 及韩元 的涨幅收敛，市场追价意愿降低，略压抑台币续涨力道，后续关注明天日本央行是否进一步 释出宽松。 他们表示，今日外资买卖汇双向交易皆有，暂看不出明确交投方向，台币交投转由实质 交易需求带动，午盘消化部分进口商及油款的美元买需，削弱台币实质汇价续探高位的预期 ，转而随韩元收敛升幅，台币兑美元回到32.700上方盘整。 今日台币兑美元收升6.5分，续创两周半收盘新高，前波收盘高位为9月18日的32.663。 〞今天台币交投很震荡，紧贴跟韩元走，〞一位大型公营行库交易员说。 周三日本央行将召开利率决策会议。 交易员认为，尽管外资交投活络带动量能增温，但外资倾向在区间内抛补，并未释出明 显方向，预期在中国金融市场周四开市前夕，台币实质汇价可能偏向在32.600-32.800的区 间盘整。 海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，今日各种天期美元/台币换汇点折价幅度与上 日差距不大。指标一个月美元/台币远汇 尾盘报32.665/32.705，上日收在32. 480。 印尼卢比周二料将创下六年来的最大单日涨幅，在新兴亚币中涨幅居前，因外国投资者 预计美国联邦储备理事会(美联储/FED)可能暂时不会升息，因而寻求更高的收益率。 韩元兑美元 一度上涨0.9%至1,161.8，创9月18日以来最高，但之后略为回吐 涨幅，因担心外汇主管机关可能干预阻升，终场收升0.6%至1,165.9，上日收在1,172.4。 台湾股市 周二收涨0.5%报8,394.10点，连续第六个交易日走扬，续创逾两周新 高。 外资及陆资在台股转为买超25.56亿台币，中止先前连两日卖超共计39.63 亿台币 今日台币实质交易区间在32.660-32.760；上日交易区间在32.740-32.861。交易员预估 ，明日台币实质交易区间暂看32.650-32.800。 本周余日国际重要经济数据和事件： 10/6(二)：中国金融市场休市；德国8月工业订单；美国8月国际贸易收支；加拿大9月I vey采购经理人指数(PMI)；旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯就经济前景发表演讲；澳洲央 行利率决定；国际货币基金组织(IMF)就“全球经济展望”报告举行新闻发布会；欧盟财长 会议； 10/7(三)：台湾9月出口金额年变动率；台湾9月消费者物价指数(CPI)；中国金融市场 休市；日本央行宣布利率决定；欧洲央行管委会会议，没有宣布利率决定的计划；美国8月 消费者信贷；英国8月工业生産和制造业産出；加拿大8月建筑许可；香港9月外汇储备资産 ；英国9月皇家测量师学会(RICS)房价差值；IMF就“全球金融稳定报告”召开发布会(1400) ，就“财政监测报告”举行发布会； 10/8(四)：德法意英10月汤森路透/益普索主要消费者信心指数；德国8月贸易收支；日 本9月服务业景气判断指数；加拿大9月房屋开工、8月新屋价格；英国央行宣布利率决议幷 公布会议记录；IMF总裁拉加德举行记者会；美联储公布9月政策会议记录；世界银行行长金 墉举行记者会； 10/9(五)：台湾金融市场休市；美国9月进出口物价、8月趸售(批发)库存；法国和意大 利8月工业生産；英国8月建筑业支出和贸易收支；加拿大9月就业数据；日韩10月汤森路透/ 益普索主要消费者信心指数；IMF和世界银行年会(至11日)；亚特兰大联储总裁洛克哈特和 芝加哥联储总裁埃文斯发表演说。 16:00 台币/美元 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日 报价 亿美元 台北外汇经纪公 32.937 33.002 32.660-33.009 33.002 8.11 6.02 司 元太外汇经纪公 32.938 33.001 32.664-33.002 33.002 4.17 2.17 司 无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准 美元/台币一个月期 -0.020/-0.010 -0.030/-0.010 美元/台币六个月期 -0.020/0.000 -0.035/-0.005 (完) 台币兑美元现价 台北外汇经纪公司 元太外汇经纪公司 Tullett Prebon台币NDF报价 (记者 詹静宜; 审校 高洁如)