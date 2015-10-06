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亚洲 | 2015年 10月 6日 星期二 17:15 BJT

台湾汇市：台币连两升创逾两周新高，关注日本央行是否进一步宽松

* 台币连二升再创逾两周新高
    * 台股/韩元涨幅收敛
    * 关注日本央行是否释出进一步宽松
    * 明日实质交易区间暂看32.650-32.800

    路透台北10月6日 - 台币兑美元 周二微收升，连续第二日上涨续创逾两周新高
；交易员指出，由于美国数据不佳递延升息预期，亚币扬升。不过随着台股 及韩元
的涨幅收敛，市场追价意愿降低，略压抑台币续涨力道，后续关注明天日本央行是否进一步
释出宽松。
    
    他们表示，今日外资买卖汇双向交易皆有，暂看不出明确交投方向，台币交投转由实质
交易需求带动，午盘消化部分进口商及油款的美元买需，削弱台币实质汇价续探高位的预期
，转而随韩元收敛升幅，台币兑美元回到32.700上方盘整。
    
    今日台币兑美元收升6.5分，续创两周半收盘新高，前波收盘高位为9月18日的32.663。
    
    〞今天台币交投很震荡，紧贴跟韩元走，〞一位大型公营行库交易员说。
    
    周三日本央行将召开利率决策会议。
        
    交易员认为，尽管外资交投活络带动量能增温，但外资倾向在区间内抛补，并未释出明
显方向，预期在中国金融市场周四开市前夕，台币实质汇价可能偏向在32.600-32.800的区
间盘整。
    
    海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，今日各种天期美元/台币换汇点折价幅度与上
日差距不大。指标一个月美元/台币远汇 尾盘报32.665/32.705，上日收在32.
480。 
    
    印尼卢比周二料将创下六年来的最大单日涨幅，在新兴亚币中涨幅居前，因外国投资者
预计美国联邦储备理事会(美联储/FED)可能暂时不会升息，因而寻求更高的收益率。
    
    韩元兑美元 一度上涨0.9%至1,161.8，创9月18日以来最高，但之后略为回吐
涨幅，因担心外汇主管机关可能干预阻升，终场收升0.6%至1,165.9，上日收在1,172.4。 
     
    台湾股市 周二收涨0.5%报8,394.10点，连续第六个交易日走扬，续创逾两周新
高。 外资及陆资在台股转为买超25.56亿台币，中止先前连两日卖超共计39.63
亿台币 
    
    今日台币实质交易区间在32.660-32.760；上日交易区间在32.740-32.861。交易员预估
，明日台币实质交易区间暂看32.650-32.800。
    
    本周余日国际重要经济数据和事件：         
    10/6(二)：中国金融市场休市；德国8月工业订单；美国8月国际贸易收支；加拿大9月I
vey采购经理人指数(PMI)；旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯就经济前景发表演讲；澳洲央
行利率决定；国际货币基金组织(IMF)就“全球经济展望”报告举行新闻发布会；欧盟财长
会议；
    
    10/7(三)：台湾9月出口金额年变动率；台湾9月消费者物价指数(CPI)；中国金融市场
休市；日本央行宣布利率决定；欧洲央行管委会会议，没有宣布利率决定的计划；美国8月
消费者信贷；英国8月工业生産和制造业産出；加拿大8月建筑许可；香港9月外汇储备资産
；英国9月皇家测量师学会(RICS)房价差值；IMF就“全球金融稳定报告”召开发布会(1400)
，就“财政监测报告”举行发布会； 
    
    10/8(四)：德法意英10月汤森路透/益普索主要消费者信心指数；德国8月贸易收支；日
本9月服务业景气判断指数；加拿大9月房屋开工、8月新屋价格；英国央行宣布利率决议幷
公布会议记录；IMF总裁拉加德举行记者会；美联储公布9月政策会议记录；世界银行行长金
墉举行记者会；
  
    10/9(五)：台湾金融市场休市；美国9月进出口物价、8月趸售(批发)库存；法国和意大
利8月工业生産；英国8月建筑业支出和贸易收支；加拿大9月就业数据；日韩10月汤森路透/
益普索主要消费者信心指数；IMF和世界银行年会(至11日)；亚特兰大联储总裁洛克哈特和
芝加哥联储总裁埃文斯发表演说。

 16:00            台币/美元    上日收盘  波动区间        开盘价   成交量   上日 
                       报价                                       亿美元  
 台北外汇经纪公      32.937      33.002   32.660-33.009  33.002     8.11    6.02
 司                                                                       
 元太外汇经纪公      32.938      33.001   32.664-33.002  33.002     4.17    2.17
 司                                                                       
  
 无本金交割远期外汇(NDF)   最新报价             上日现货收盘时水准
                                                
 美元/台币一个月期            -0.020/-0.010        -0.030/-0.010
 美元/台币六个月期            -0.020/0.000         -0.035/-0.005
 (完)
    
      台币兑美元现价               
    台北外汇经纪公司             
    元太外汇经纪公司             
    Tullett Prebon台币NDF报价         

 (记者 詹静宜; 审校 高洁如)

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