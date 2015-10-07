《分析师观点》台湾9月CPI今年首度年增0.28%，惟料央行将持续宽松

路透台北10月7日 - 台湾主计总处周三公布，9月消费者物价指数(CPI)较上年同期升0.28%，今年以来首度转正；路透调查预期为跌0.48%，主因蔬果和肉类价格较上年同期为高。不过分析师预估，台湾央行第四季仍可能降息，以拉抬经济表现。

9月CPI较上月经季调后则是升0.15%；当月趸售(批发)物价指数(WPI)较上年同期跌8.57%，但核心CPI较上年同期升0.6%。 以下为CPI及WPI的变动情况，单位为百分比(%)：

9月 8月

CPI（较上年同期） +0.28 -0.45

路透调查（较上年同期） -0.48 -0.73

CPI（较上月，经季节调整） +0.15 +0.09

核心CPI（较上年同期） +0.6 +0.62R

WPI（较上年同期） -8.57 -9.44R

**市场评论**

--凯基投顾总经分析师蔡耀德：

台风影响下，令9月的消费者物价指数出现今年首次的上涨。至于核心物价仍然上涨，没有大幅的变化。我们认为，美国尚未升息，美元走弱，国际原物料价格落底反弹，预期到年底时各项消费者物价相关的指数将有望转正。

至于央行的利率预期，目前是维持动态预期方式，主要观察美国若在12月升息的话，台湾的央行则会停止降息。

--日盛投顾总经分析师古竣文：

消费者物价指数年变动率出现今年首度转正，未来是否续升，仍有待观察，主因目前国际油价估计仍有下跌的空间。

虽然消费者物价指数转为正数，但央行的宽松政策未见得就会因此转变，第三季台湾央行降息主要考量经济数据不佳，不排除第四季还有进一步降息的空间。

**市场反应**

--台币兑美元 周二收盘升6.5分至32.937。

--台股加权股价指数 周二收高0.50%，报8,394.10点。

--指标10年期公债104/12 殖利率周二收跌0.44基点报1.1771%。

**相关连结**

--参看相关细节，可点选台湾行政院主计总处网站，网址为(www.dgbas.gov.tw/)

--参看台湾央行网站，请点选(www.cbc.gov.tw/)

**相关背景**

--台湾中央银行今年9月底决议将官方利率降息半码至1.75%，为2009年以来首次，因经济表现异常疲弱。

--台湾主计总处8月已下修2015年的经济成长率预估至1.56%，原估为3.28%，创六年低位。前低为2009年的负1.57%。(完)

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