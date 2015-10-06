法国个股：雷诺汽车董事会将开会讨论与日产结盟议题--消息人士

路透巴黎10月6日 - 熟知事况消息人士指出，法国汽车制造商雷诺汽车(Renault) 计画于周二稍晚召开董事会，讨论与日本伙伴日产汽车 的结盟问题，这证实了稍早法国费加罗报的报导。

此前法国政府于4月将雷诺持股比重由15%提高至19.7%，称此举旨在提高其投票权，并保障其关键股东地位，但此举让雷诺及日产皆感恼怒。

一名雷诺发言人证实，周二将召开董事会，但他并未对讨论议程置评。讨论该公司策略的会议预计将在周三召开。

费加罗报指出，身兼雷诺及日产董事长职务的戈恩(Carlos Ghosn)可能会研究结盟的各种选项，但报导未提及消息来源。两家公司自1999年起结盟，而戈恩打算进一步强化合作。

0905GMT，雷诺股价上涨3.4%至67.97欧元，5月底时还位于约100欧元的高位。