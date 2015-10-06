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亚洲 | 2015年 10月 6日 星期二 17:46 BJT

亚洲橡胶：TOCOM指标期胶收涨1.7%，受日股上扬提振

“随着日股日经指数延续涨势，提升市场信心，一些投资者在买回合约，”Fujitomi Co.分析师Toshitaka Tazawa表示。

日本股市周二上涨，市场冒险意愿回升，因相关国家就跨太平洋战略经济伙伴关系协定(TPP)达成基本协议，且美国联邦储备理事会(FED/美联储)今年升息的预期转淡。

12个环太平洋国家周一达成几十年来最为雄心勃勃的贸易协定，旨在令这些国家间的贸易往来更加自由。不过一些分析师称，这项协定带来的好处目前还不明朗。

“投资者认为现在回补空仓安全，因为他们不必担心频繁打压胶价的中国股市情况，”Tazawa表示。

中国金融市场因假期休市至10月7日，10月8日将恢复交易。

“若周四市场恢复交易时，上海期胶获得提振，那么TOCOM期胶可能也追随这种涨势，”Tazawa补充称。

新加坡商品交易所(SICOM)11月期胶 最新报每公斤125.3美分，涨0.8美分。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 汪红英/李爽 审校 于春红)

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