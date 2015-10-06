路透基点：中国化工集团6亿欧元贷款进入一般银团阶段--TRLPC

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透香港10月6日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，中国化工集团公司的6亿欧元(6.72亿美元)两年期贷款已进入一般银团阶段。
原始牵头行兼簿记行(MLAB)为法国巴黎银行和法国外贸银行(Natixis)，三菱东京日联银行和加拿大丰业银行也加入成为MLAB。
混合利率为欧元银行间拆放款利率(EURIBOR)加码149个基点，平均贷款期限为1.72年，承贷3,000万欧元或更多的银行可获198.4个基点的综合收益、主办行头衔以及85个基点的前端费用；承贷2,000-2,900万欧元的银行可获192.6个基点的综合收益、安排行头衔以及75个基点的前端费用；承贷1,000-1,900万欧元的银行可获186.8个基点的综合收益、高级经理行头衔以及65个基点的前端费用。
中国化工集团为担保人，其子公司CNRC Capital为借款人。
回覆截止日期为11月9日。
前12个月的利率为EURIBOR加码120个基点，12-18个月提高至加码150个基点，18个月之后加码190个基点。
牵头行兼簿记行的综合收益为162.5个基点，牵头行的综合收益为157.5个基点。
法国巴黎银行和法国外贸银行已在7月底提供先行融资，不到贷款的一半。
资金将用于中国化工橡胶公司的一般企业用途。一般企业用途包括但不限于收购、重组、资本支出及营运资金。(完)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”