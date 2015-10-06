路透基点：中国化工集团6亿欧元贷款进入一般银团阶段--TRLPC

路透香港10月6日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，中国化工集团公司的6亿欧元(6.72亿美元)两年期贷款已进入一般银团阶段。

原始牵头行兼簿记行(MLAB)为法国巴黎银行和法国外贸银行(Natixis)，三菱东京日联银行和加拿大丰业银行也加入成为MLAB。

混合利率为欧元银行间拆放款利率(EURIBOR)加码149个基点，平均贷款期限为1.72年，承贷3,000万欧元或更多的银行可获198.4个基点的综合收益、主办行头衔以及85个基点的前端费用；承贷2,000-2,900万欧元的银行可获192.6个基点的综合收益、安排行头衔以及75个基点的前端费用；承贷1,000-1,900万欧元的银行可获186.8个基点的综合收益、高级经理行头衔以及65个基点的前端费用。

中国化工集团为担保人，其子公司CNRC Capital为借款人。

回覆截止日期为11月9日。

前12个月的利率为EURIBOR加码120个基点，12-18个月提高至加码150个基点，18个月之后加码190个基点。

牵头行兼簿记行的综合收益为162.5个基点，牵头行的综合收益为157.5个基点。

法国巴黎银行和法国外贸银行已在7月底提供先行融资，不到贷款的一半。