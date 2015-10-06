东南亚股市：印尼股市触及五周高点，资金持续流入

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
12个环太平洋国家周一达成几十年来最为雄心勃勃的贸易协定，旨在令这些国家间的贸易往来更加自由；不过新协定仍面临来自美国议员的质疑声浪。这些国家的经济总量占全球的40%。
马来西亚股市 收盘涨0.9%，至9月18日以来最高，越南股市 收于8月14日以来最高，因市场憧憬越南将对日本和美国经济获得更大准入。
新加坡股市 升至近四周高点，菲律宾股市 升至逾两周高点。泰国股市 回吐稍早部分涨幅，银行股遭遇抛售，因预计银行业第三季度获利疲软。
涨跌 当日 今年以来 2014年
最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价
汤森路透东南亚指数 331.46 5.16 +1.58 -19.31 410.77
新加坡 2897.41 46.16 +1.62 -13.90 3365.15
马来西亚 1662.51 14.92 +0.91 -5.61 1761.25
泰国 1370.69 7.52 +0.55 -8.48 1497.67
印尼 4445.78 102.08 +2.35 -14.95 5226.95
菲律宾 7055.49 93.56 +1.34 -2.42 7230.57
越南 581.29 11.29 +1.98 +6.54 545.63
(完)
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法股CAC-40指数 (编译 张明钧/汪红英; 审校 于春红/李春喜)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”