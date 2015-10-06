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亚洲 | 2015年 10月 6日 星期二 18:40 BJT

东南亚股市：印尼股市触及五周高点，资金持续流入

12个环太平洋国家周一达成几十年来最为雄心勃勃的贸易协定，旨在令这些国家间的贸易往来更加自由；不过新协定仍面临来自美国议员的质疑声浪。这些国家的经济总量占全球的40%。

马来西亚股市 收盘涨0.9%，至9月18日以来最高，越南股市 收于8月14日以来最高，因市场憧憬越南将对日本和美国经济获得更大准入。

新加坡股市 升至近四周高点，菲律宾股市 升至逾两周高点。泰国股市 回吐稍早部分涨幅，银行股遭遇抛售，因预计银行业第三季度获利疲软。

涨跌 当日 今年以来 2014年

最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价

汤森路透东南亚指数 331.46 5.16 +1.58 -19.31 410.77

新加坡 2897.41 46.16 +1.62 -13.90 3365.15

马来西亚 1662.51 14.92 +0.91 -5.61 1761.25

泰国 1370.69 7.52 +0.55 -8.48 1497.67

印尼 4445.78 102.08 +2.35 -14.95 5226.95

菲律宾 7055.49 93.56 +1.34 -2.42 7230.57

越南 581.29 11.29 +1.98 +6.54 545.63

(完)

美国股市 标准普尔主要分类指数

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法股CAC-40指数 (编译 张明钧/汪红英; 审校 于春红/李春喜)

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