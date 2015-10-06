马来西亚期市：棕榈油期货下跌近2%，因近来的涨势抑制需求

路透马尼拉10月6日 - 马来西亚棕榈油期货周二下跌近2%，上个月曾大涨并创下15个月高位，使得需求转向印尼。

马币走坚也对棕榈油价格构成压力。交易员表示，棕榈油应该从目前水准下降3%左右，才会重振需求。

指标12月棕榈油期货合约 收跌1.9%至2,370马币。

棕榈油价格曾达到2,444马币，接近9月29日创下的15个月高位2,460马币。但随后卖家出现，价格一度低见2,353马币。

马来西亚棕榈油期货在9月上涨了近20%，创下2009年4月来最大涨幅。

一位在吉隆坡的交易员说：“由于价格高企，许多需求从马来西亚转至印尼，”该交易员指出，2,300马币附近的价格或将重振对马来西亚棕榈油的需求。

马来西亚一位政府部长周二表示，该国计划将毛棕榈油进口降至最低，以将棕榈油库存降至约200万公吨的可控水平。马来西亚种植工业及原产品部部长达图·艾玛尔·道格拉斯·乌加·恩巴斯(Y.B. Datuk Amar Douglas Uggah Embas)表示，此举将促进生物柴油的使用，以及棕榈树更新补种激励方案，目前政府正在努力控制国内的棕榈油库存。

美国12月豆油合约 稍跌0.91%。(完)

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