国际油市：180-cst燃料油现货价差缩窄至逾两月最窄，受活跃交易的支撑

路透新加坡10月6日 - 亚洲180-cst燃料油现货价差周二缩窄至每吨3.00美元，为7月末以来最窄，受活跃交易的支撑。

新加坡现货市场有五笔交易达成，兴隆是主要的卖家。前一日只有一笔。

兴隆以每吨236美元向BP出售20,000吨船期为10月26-30日的380-cst燃料油，并以每吨237美元向贡渥出售20,000吨相同船期的燃料油船货。

维多和中石油以每吨235.50美元的价格，分别从兴隆各买入20,000吨燃料油，船期为10月21-25日。

摩科瑞以每吨贴水1.50美元的价格，从贡渥买入20,000吨船期为10月26-30日的180-cst燃料油。

自西方向亚洲的燃料油供给一直较低，10月份的到岸量预计为350-400万吨，相比之下9月为400万吨，这比今年的月均水平低15%。

尚不清楚欧洲的炼化利润率要多低才会影响到燃料油供给，不过指标欧洲炼化利润率周一已经降至近一年最低，因该地区油品库存攀升。

英国等欧洲国家将燃料油运至新加坡。其它自西方至亚洲的燃料油供应方包括俄罗斯、委内瑞拉和美国。(完)

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