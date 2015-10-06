国际油市：180-cst燃料油现货价差缩窄至逾两月最窄，受活跃交易的支撑

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透新加坡10月6日 - 亚洲180-cst燃料油现货价差周二缩窄至每吨3.00美元，为7月末以来最窄，受活跃交易的支撑。
新加坡现货市场有五笔交易达成，兴隆是主要的卖家。前一日只有一笔。
兴隆以每吨236美元向BP出售20,000吨船期为10月26-30日的380-cst燃料油，并以每吨237美元向贡渥出售20,000吨相同船期的燃料油船货。
维多和中石油以每吨235.50美元的价格，分别从兴隆各买入20,000吨燃料油，船期为10月21-25日。
摩科瑞以每吨贴水1.50美元的价格，从贡渥买入20,000吨船期为10月26-30日的180-cst燃料油。
自西方向亚洲的燃料油供给一直较低，10月份的到岸量预计为350-400万吨，相比之下9月为400万吨，这比今年的月均水平低15%。
尚不清楚欧洲的炼化利润率要多低才会影响到燃料油供给，不过指标欧洲炼化利润率周一已经降至近一年最低，因该地区油品库存攀升。
英国等欧洲国家将燃料油运至新加坡。其它自西方至亚洲的燃料油供应方包括俄罗斯、委内瑞拉和美国。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 王洋; 审校 李春喜)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”