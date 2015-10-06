美国热股：Lions Gate Entertainment与Starz的合并谈判已到深入阶段

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，受技术性买盘带动
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透10月6日 - 洛杉矶时报援引消息人士报道称，美国电影公司Lions Gate Entertainment Corp 与美国亿万富翁JohnMalone旗下的付费电视网络Starz 的合并谈判已到深入阶段。
Lions Gate Entertainment Corp周一收报39.18美元，周二盘初上涨1.84%，报39.9美元。
STARZ周一收报39.07美元，周二盘初上涨2.33%，报39.98美元。(完) (编译 王洋; 审校 母红)
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五下跌，交易商表示，因价格本周升至六个月高位后有获利了结，且看来多头结清头寸。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五上涨，指标3月合约 创下六个月高位，交易商称，因来自出口商和乙醇生产商的需求强劲。