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市场报道 | 2015年 10月 6日 星期二 22:09 BJT

美国热股：Lions Gate Entertainment与Starz的合并谈判已到深入阶段

路透10月6日 - 洛杉矶时报援引消息人士报道称，美国电影公司Lions Gate Entertainment Corp 与美国亿万富翁JohnMalone旗下的付费电视网络Starz 的合并谈判已到深入阶段。

Lions Gate Entertainment Corp周一收报39.18美元，周二盘初上涨1.84%，报39.9美元。

STARZ周一收报39.07美元，周二盘初上涨2.33%，报39.98美元。(完) (编译 王洋; 审校 母红)

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