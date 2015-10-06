欧元债市：葡萄牙和西班牙公债收益率大涨，因成长忧虑蚕食选举后的信心

路透伦敦10月6日 - 葡萄牙和西班牙公债收益率周二大涨，因对经济成长的忧虑蚕食选举后令两国公债收益率降至五个月低位的市场信心。

数据显示德国工业订单意外下降，对全球经济体质的疑虑加重，拖累多数金融资产的表现，特别是股市和南欧公债等较高风险投资。

选举结果支持了葡萄牙和西班牙公债市场。9月27日加泰罗尼亚地区选举结果没有令支持独立的政党独揽大权，周日葡萄牙中右翼执政联盟在选举中再次获胜，尽管没有在议会中保持多数议席，但市场对这次选举结果最初表示欢迎。

经济不断走弱，将可能使政府在国际救助计划下实施严厉的撙节措施，采取进一步经济改革的难度加大。

“葡萄牙政府未来在财政上仍面临一些挑战，西班牙也一样，它的预算赤字甚至更大，”荷兰合作银行首席市场分析师Elwin de Groot说。

“在议会中失去了绝对优势，政府就更难推进撙节举措，这可能被视为对公债不利。”

10年期葡萄牙公债 收益率上涨5个基点，报2.38%，10年期西班牙公债 收益率上扬4个基点，报1.86%。

评级机构惠誉周二表示，葡萄牙选举结果意味该国政策的持续性，但“政治不稳定性将可能使财政整固和实施改革的力度降低。”

10年期德债 收益率升2个基点，报0.59%。