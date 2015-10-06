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亚洲 | 2015年 10月 7日 星期三 00:53 BJT

亚洲橡胶：10月6日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价

路透10月6日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周二晚盘收市价：

合约 　 日盘 成交量 晚盘 成交量

* 10月 162.0 30 161.0 02

* 11月 163.5 93 162.7 07

* 12月 167.0 77 165.6 10

* 1月 　170.0 347 168.5 211

* 2月 172.6 2129 171.0 535

* 3月 173.8 5029 172.3 1186

TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。

TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。

浏览之前的TOCOM期胶报导请点选 (完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 李军)

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