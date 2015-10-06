全球航运：波罗的海乾散货运价指数下跌，因海岬型船运价下降

路透10月6日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数 周二下跌，因对海岬型船的需求下降。

乾散货运价指数下跌12点，或1.36%，报869点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。

波罗的海海岬型船运价指数 下跌41点，或2.16%，报1,860点。日均获利下降298美元，报13,213美元。

船务经纪Allied Shipbroking Inc周一在报告中表示，海岬型船运价在上周初下跌，显示下降的趋势，而在上周尾段，运价曾似在新水准持稳，现在似乎在短期将进一步下跌。

波罗的海巴拿马型船运价指数 上涨1点，或0.14%，报700点，之前连续九日下跌。日均获利上涨1美元，至5,607美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。

波罗的海灵便型船指数 跌4点，报386点。超灵便型船指数 下跌7点，报681点。(完)