全球航运：波罗的海乾散货运价指数下跌，因海岬型船运价下降

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，受技术性买盘带动
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透10月6日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数 周二下跌，因对海岬型船的需求下降。
乾散货运价指数下跌12点，或1.36%，报869点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。
波罗的海海岬型船运价指数 下跌41点，或2.16%，报1,860点。日均获利下降298美元，报13,213美元。
船务经纪Allied Shipbroking Inc周一在报告中表示，海岬型船运价在上周初下跌，显示下降的趋势，而在上周尾段，运价曾似在新水准持稳，现在似乎在短期将进一步下跌。
波罗的海巴拿马型船运价指数 上涨1点，或0.14%，报700点，之前连续九日下跌。日均获利上涨1美元，至5,607美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。
波罗的海灵便型船指数 跌4点，报386点。超灵便型船指数 下跌7点，报681点。(完)
(编译 利棣儿；审校 李军)
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