纽约期市：原糖期货徘徊在七个月高位之下，阿拉比卡咖啡期货上涨

路透纽约/伦敦10月6日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周二持稳，盘中上扬，接近七个月高位，延续过去两周连涨的势态，印度将可能重新实施出口补贴，令原糖涨势暂竭，但价格仍处于技术性超买区域。

阿拉比卡咖啡期货在交投清淡中上涨，留守在上日区间内，可可期货小跌。

3月原糖期货 小幅收跌0.01美分，或0.1%，报每磅13.63美分，盘中追平周一触及的3月2日来最高13.67美分。

交易商说，仅次于巴西的全球第二大糖生产国印度可能重新实施出口补贴，将可能增加全球供应，这限制了原糖的涨幅。

12月白糖期货 收跌0.90美元，或0.2%，报每吨385.90美元，周一曾触及2月20日来最高的388美元。

阿拉比卡咖啡期货上涨，但仍低于周一触及的六周高位，因交易商仍谨慎关注巴西主要种植区部份地区天气干燥。当地需要降雨，以确保咖啡树将会开花。

12月阿拉比卡咖啡合约 收涨0.55美分，或0.4%，报每磅1.281美元，周一跳升4.3%，至8月底来最高的1.2965美元。

11月罗布斯塔咖啡期货 收跌9美元，或0.6%，报每吨1,600美元。

伦敦12月可可期货 收跌6英镑，或0.3%，报收于每吨2,120英镑。纽约12月可可期货 收平在每吨3,092美元。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 母红)