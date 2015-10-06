全球金市：金价上涨，因美元下跌且市场怀疑美联储会否在年内升息

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
* 俄罗斯和土耳其关系紧张，金市从中得益
* 白银触及三个月新高
* 钯金升至6月来最高
路透纽约/伦敦10月6日 - 金价周二升至近两周最高，因美国经济数据令人失望，投资人怀疑美联储会否在年内升息，美元因此走低，而铂金劲涨3%。
现货金 劲涨1.4%，报每盎司1,151.20美元，此为9月24日来最高，在1844 GMT，现货金上升1%，至1,147.01美元。
美国12月期金 收高0.8%，报每盎司1,146.40美元。
继上周五美国公布远逊预期的非农就业数据后，周一数据显示9月美国服务业增速放缓，但一些分析师表示，还不能完全排除美联储在12月升息的可能性。
“美联储担心因为油价低，美国可能出现持续低通胀，甚至是通缩，但美国仍可能在12月升息，”Mitsubishi Corp策略师Jonathan Butler说。
分析师也表示，周末俄罗斯战机侵犯土耳其领空，国际政治局势越来越紧张。
“俄罗斯和土耳其的紧张关系不断升级，今日扶助黄金...这一因素应该短期内会持续，但之后焦点将返回美联储的下一步行动和美元(走势)，”德国商业银行分析师Daniel Briesemann说。
美元指数 下滑0.7%，且全球股市上涨。
铂金 劲涨3.1%，至每盎司940.25美元，上周五触及近七年低位888美元，为工业买家提供相对吸引的价格，汇丰证券驻纽约的首席金属分析师James Steel说。
现货银 上涨至逾三个月高位16.08美元，在200日移动均线上方扩大升幅。现货银自周四收盘以来累计劲涨近10%。
现货钯金 触及6月来最高712.50美元，因大众汽车柴油车排放测试丑闻令人预计汽油车的需求上升，从而带动钯金持续攀升。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 利棣儿；审校 李军)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”