美股盘后：百胜集团暴跌近17%，因中国餐厅第三季同店营收远低于预期

路透10月6日 - 拥有肯德基及必胜客等餐饮事业的百胜集团(Yum Brands) 周二在美股盘后交易中暴跌近17%，此前该公司表示，公司在中国的餐厅第三季同店营收增长远低于预期。

百胜集团在中国开店至少一年的餐厅营收增长2%，远低于研究公司Consensus Metrix显示分析师预计的增长9.6%。