美股盘后：百胜集团暴跌近17%，因中国餐厅第三季同店营收远低于预期

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透10月6日 - 拥有肯德基及必胜客等餐饮事业的百胜集团(Yum Brands) 周二在美股盘后交易中暴跌近17%，此前该公司表示，公司在中国的餐厅第三季同店营收增长远低于预期。
百胜集团在中国开店至少一年的餐厅营收增长2%，远低于研究公司Consensus Metrix显示分析师预计的增长9.6%。
百胜集团在盘后交易中下挫至69.31美元，在常规交易时段收高0.45%，报83.42美元。(完)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”