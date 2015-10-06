美国债市：公债价格上涨，因担心全球经济成长

* 财政部标售240亿美元三年期公债

* 美国贸易逆差扩大，令对全球需求放缓的忧虑加重

* IMF下调今年全球经济成长预估至3.1%

路透纽约10月6日 - 美国公债价格周二上涨，因投资者重新担忧全球经济不断走弱，这支撑对避险公债的需求。

美国政府周二标售240亿美元三年期公债 ，需求平平，标售结束后，公债价格保持在日内高位附近。

财政部将在周三标售210亿美元10年期公债 ，周四标售130亿美元30年期公债 。

分析师表示，早盘一波卖盘推高公债收益率，但之后收益率回落，因国际货币基金组织(IMF)在今年内第二次下调全球经济成长预估，称因商品价格疲弱和中国经济放缓。

IMF预计今年全球经济成长3.1%，较之前的预期低了0.2个百分点。

美国公债收益率“开盘上扬，但在IMF给全球经济增长预期浇了冷水后，公债收益率下滑，”FTN Financial利率策略师Jim Vogel在研究报告中写道。

美国8月贸易逆差扩阔，巩固了对全球需求不断放缓和美联储可能不会在今年升息的观点，这也扶助支撑公债价格。

尽管公债在本交易日剩余时间持稳至走高，但美股交投震荡。油价上涨提振能源股走高，但之后股市回吐涨幅，因医疗保健股下跌，且投资者关注即将公布的美国企业季报，预料将显示企业盈利下降。

但公债价格涨幅受限，因获利了结，且在旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯2130 GMT发表讲话前，投资者保持谨慎。

“一些人可能担心一贯持温和立场的威廉姆斯或许会暗示美联储仍可能在今年升息，”Action Economics全球固定收益分析部门董事总经理Kim Rupert说。

在纽约尾盘，10年期美国公债 价格上涨6/32，收益率报2.035%，较周一尾盘下跌2个基点。

30年期公债 价格上扬14/32，收益率报2.876%，较周一尾盘下降2个基点。

-----------------------2002 GMT-------------------------

价格 变动 收益率%

两年期公债 100-01/32 (+) 0.605

五年期公债 100-07/32 (+03/32) 1.328

10年期公债 99-22/32 (+06/32) 2.035

30年期公债 99-32/32 (+15/32) 2.876(完)

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