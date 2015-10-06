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亚洲 | 2015年 10月 7日 星期三 06:10 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--10月6日

以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：

公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量

中国

阿里巴巴 63.92 -0.01 -0.02 2334398

京东 27.71 -1.07 -3.72 11756640

新浪 43.15 -0.27 -0.62 782880

搜狐 44.86 +0.24 +0.54 152634

网易 126.04 -3.13 -2.42 589927

百度 149.80 +0.18 +0.12 3178003

台湾

台湾积体电路 21.23 -0.17 -0.79 2540343

联电 1.73 -0.02 -1.14 150683

日月光 5.34 -0.09 -1.66 327084

矽品精密 6.16 -0.12 -1.91 669961

和信超媒体 0.48 +0.03 +5.93 69158

友达 3.04 -0.04 -1.30 461491

中华电信 30.28 -0.39 -1.27 58035

台湾国际航电 36.51 -0.13 -0.35 935210

香港

中国移动 60.23 -1.46 -2.37 235778

中国联通 12.52 -0.61 -4.65 279844

中国电信 47.76 -1.76 -3.55 16299

中芯国际 4.70 +0.02 +0.43 13180

电讯盈科 5.29 -0.14 -2.58 175

(完)

美国股市 标准普尔主要分类指数

美股盘前/盘后 美股一周展望

Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股

Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股

Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股

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