《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--10月6日

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：
公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量
中国
阿里巴巴 63.92 -0.01 -0.02 2334398
京东 27.71 -1.07 -3.72 11756640
新浪 43.15 -0.27 -0.62 782880
搜狐 44.86 +0.24 +0.54 152634
网易 126.04 -3.13 -2.42 589927
百度 149.80 +0.18 +0.12 3178003
台湾
台湾积体电路 21.23 -0.17 -0.79 2540343
联电 1.73 -0.02 -1.14 150683
日月光 5.34 -0.09 -1.66 327084
矽品精密 6.16 -0.12 -1.91 669961
和信超媒体 0.48 +0.03 +5.93 69158
友达 3.04 -0.04 -1.30 461491
中华电信 30.28 -0.39 -1.27 58035
台湾国际航电 36.51 -0.13 -0.35 935210
香港
中国移动 60.23 -1.46 -2.37 235778
中国联通 12.52 -0.61 -4.65 279844
中国电信 47.76 -1.76 -3.55 16299
中芯国际 4.70 +0.02 +0.43 13180
电讯盈科 5.29 -0.14 -2.58 175
(完)
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路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”