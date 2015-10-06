日韩经济指标预测--10月7日-10月14日****

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程：
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
10月5日当周
10月6日(二)
2350 日本外汇储备(亿美元) 9月 -- 12,442
10月7日(三)
0500 日本同时指标(较前月) 8月 -- -0.1
领先指标 -- -1.6
2350 日本投资海外债券(亿日圆) 前周 -- 买超10,449
外资投资日本股票(亿日圆) -- 卖超1,918
2350 日本经常帐(未经季节调整)(亿日圆) 8月 盈余12,211 盈余18,086
2350 日本机械订单(较前月) 8月 +3.2% -3.6%
(较上年同期) +4.2% +2.8%
10月8日(四)
0500 日本服务业景气判断指数 9月 -- 49.3
10月9日(五)
0200 韩国汤森路透/益普索主要消费者信心指数 10月 -- 40.90
0200 日本汤森路透/益普索主要消费者信心指数 10月 -- 43.00
10月12日当周
10月12日(一)
2100 韩国出口价格增幅(较上年同期) 9月 -- -1.5%
进口价格增幅(较上年同期) -- -13.6%
2350 日本银行放款余额(较上年同期) 9月 -- +2.7%
10月13日(二)
0500 日本消费者信心指数 9月 -- 41.7
2300 韩国失业率 9月 -- 3.6%
2350 日本国内企业物价指数(CGPI)(较前月) 9月 -- -0.6%
(较上年同期) -- -3.6%
10月14日(三)
0300 韩国L货供额 10月 -- 9.0%
2330 路透短观调查日本制造业景气判断指数 10月 -- 正9(完)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”