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亚洲 | 2015年 10月 7日 星期三 07:00 BJT

****澳新经济指标预测--10月7日-10月14日****

以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程：

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值

10月5日当周

10月7日(三)

暂无重要数据公布

10月8日(四)

2145 新西兰电子卡零售销售(较前月) 9月 -- +0.5%

(较上年同期) -- +4.2%

10月9日(五)

0030 澳洲房屋融资 8月 +5.0% +0.3%

投资住房融资 -- +0.5%

0200 澳洲汤森路透/益普索主要消费者信心指数 10月 -- 48.20

10月12日当周

10月12日(一)

2145 新西兰食品价格指数 9月 -- -0.5%

10月13日(二)

0030 澳洲国民银行(NAB)企业现况指数 9月 -- 正11

企业信心指数 -- 正1

10月13-14日

2330 澳洲消费者信心 10月 -- -5.6%

10月14日(三)

2130 新西兰制造业表现指数(PMI) 9月 -- 55.0(完)

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