巴西评等：能否保住投资级评级，取决于2016年经济反弹表现--穆迪

虽然Leos表示巴西评级展望稳定反映了穆迪预计该国经济将在2016年下半年开始改善，但经济学家仍不确定经济何时开始回升。

根据巴西央行周度调查报告，大多数经济学家预计，今明两年经济将陷入衰退。

罗塞夫表示，穆迪将观察罗塞夫是否能够通过改善明年公共财政所需的法案，并补充道现在看来不受欢迎的加税举措似乎在所难免。

“目前的现实情况是，必须在收入上发力，而这要求达成政治共识，”Leos称，“缺少政治共识已使企业信心和外界普遍看法受到冲击。”

Leos还表示，由于评级展望稳定，穆迪并未定下重新检视巴西评级的日期，并称他可能将等到“形势变得更加明朗”后再作决定。(完) (编译 徐文焰/许娜；审校 王丽鑫/戴素萍)