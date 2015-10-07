金砖国家：10月6日股汇市收盘纵览

中国企业：紫光集团投资约300亿美元建南京半导体项目，主打存储芯片
路透上海1月20日 - 中国紫光集团官网透露，该集团计划投资2,600亿元人民币在江苏南京建设半导体产业基地及新IT投资与研发总部项目，其中约300亿美元投向半导体基地，项目主要产品为3D-NAND FLASH（闪存）、DRAM存储芯片等。
路透10月7日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币10月6日(周二)走势纵览。
MSCI新兴市场指数 收报828.68点，上涨0.9%。
中国股市：休市
中国汇市：休市
香港股市：收盘涨跌不一，能源股升势提振恒生国企指数
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巴西股市：指标股指Bovespa指数 收报47,735.111点，上涨0.29%。
巴西汇市：拉美货币续涨，市场继续押注美联储将推迟加息至2016年，支撑了新兴市场的风险偏好。巴西雷亚尔表现突出，寄望巴西总统罗塞夫通过内阁重组加强其政治联盟的努力将获得回报。雷亚尔兑美元 收报3.8419/29，上日收报3.8988/08。
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南非股市：基本收平盘，尽管黄金和铂金类股大涨。指标Top-40指数 收报46,624.38点，下跌0.15%；大盘综合指数 收盘持平于52,070.15点。
南非汇市：兰特兑美元上涨，投资者关注美国年底前升息
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印度股市：连续第五个交易日收高，创6月中期以来最长连涨期，因塔塔汽车 受旗下捷豹路虎部门乐观看法带动上扬，而其他蓝筹股亦追随周边股市走高。BSE指数 收报26,932.88点，上涨0.55%；NSE指数 收报8,152.9点，上涨0.41%。
印度汇市：卢比中止连涨五日之势，银行代理进口商客户增加买入美元，逆转了稍早因股市走强带来的卢比涨势。卢比兑美元 收报65.405/65.415，上日收报65.2850/65.2950。
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俄罗斯股市：指标RTS指数 报826.65点，上涨2.67%；MSCI明晟俄罗斯指数 收报445.69点，上涨2.4%。
俄罗斯汇市：卢布兑美元 报63.33，升值2.19%；卢布兑欧元 报71.47,升值1.29%。(完)
(编译 王兴亚；审校 徐文焰)
路透上海1月20日 - 中国紫光集团官网透露，该集团计划投资2,600亿元人民币在江苏南京建设半导体产业基地及新IT投资与研发总部项目，其中约300亿美元投向半导体基地，项目主要产品为3D-NAND FLASH（闪存）、DRAM存储芯片等。
“相比其它币种来说，我回答了更多有关澳元过去24小时中为何表现坚韧的问题，”OANDA Australia and Asia Pacific的资深外汇交易员Stephen Innes说。
在特朗普即将正式就职的情况下，“部分投资者正拭目以待市场会受到什么影响，以及他是否会达成外界的部分预期，”东京三井住友信托银行市场策略师Ayako Sera表示。