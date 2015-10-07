金砖国家：10月6日股汇市收盘纵览

巴西股市：指标股指Bovespa指数 收报47,735.111点，上涨0.29%。

巴西汇市：拉美货币续涨，市场继续押注美联储将推迟加息至2016年，支撑了新兴市场的风险偏好。巴西雷亚尔表现突出，寄望巴西总统罗塞夫通过内阁重组加强其政治联盟的努力将获得回报。雷亚尔兑美元 收报3.8419/29，上日收报3.8988/08。