航空产业：空中客车称其与庞巴迪的谈判已停止

路透巴黎10月7日 - 欧洲飞机制造商空中客车(Airbus/空中巴士) 周二称，其与加拿大交通运输设备制造商庞巴迪(Bombardier) 的谈判已经停止。此前双方曾探讨过业务上的机会。

“空中客车高管证实该公司一直在与庞巴迪探讨业务上的机会，如今将不再进行这类讨论，”空中客车在声明中表示。

路透稍早报导称，庞巴迪已同空中客车接洽，欲出售旗下CSeries飞机的多数股权。(完) (编译 孙国玉；审校 张若琪)