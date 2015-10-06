航空产业：空中客车称其与庞巴迪的谈判已停止

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，受技术性买盘带动
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透巴黎10月7日 - 欧洲飞机制造商空中客车(Airbus/空中巴士) 周二称，其与加拿大交通运输设备制造商庞巴迪(Bombardier) 的谈判已经停止。此前双方曾探讨过业务上的机会。
“空中客车高管证实该公司一直在与庞巴迪探讨业务上的机会，如今将不再进行这类讨论，”空中客车在声明中表示。
路透稍早报导称，庞巴迪已同空中客车接洽，欲出售旗下CSeries飞机的多数股权。(完) (编译 孙国玉；审校 张若琪)
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五下跌，交易商表示，因价格本周升至六个月高位后有获利了结，且看来多头结清头寸。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五上涨，指标3月合约 创下六个月高位，交易商称，因来自出口商和乙醇生产商的需求强劲。