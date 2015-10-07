修正-企业并购：SABMiller拒绝百威英博“非正式”收购，称出价过低--彭博

(更正：第八段译文有误，应为“若为每股45英镑”，而非“若为每股45亿英镑”)

路透伦敦10月6日 - 据周二媒体报导，啤酒厂商SABMiller 已拒绝百威英博(Anheuser-Busch InBev) 的“非正式”收购，称其约1,000亿美元的出价太低。

根据彭博引述熟知内情消息人士的报导，上周提出的这项提案，价值略高于每股40英镑。报导也称，SABMiller高管与部分股东认为，接近45英镑为合理价格。

SABMiller与百威英博皆拒绝置评。交易商认为这项消息是SABMiller股价下跌的原因。SABMiller股价收盘下挫3.77%。自9月16日传出收购消息后，SABMiller股价至周一累计涨幅达25%。

熟知内情的消息人士对路透表示，磋商仍在进行中，有传言指出，鉴于交易的复杂程度，双方可能将提出正式收购的期限延长至10月14日。

英国的SABMiller为全球第二大酿酒商，旗下啤酒品牌包括Peroni与Grolsch；而总部位于比利时的百威英博，则拥有Budweiser、Stella、Artois以及Corona等啤酒品牌。

晨星(Morningstar)分析师Phil Gorham预估，如果完成收购交易，可节省10亿美元，百威英博应该还是能让交易在40英镑的价格达成。若为节省20亿美元，交易价码应能到44英镑。

“从40到45左右都算合理的价码，”Gorham表示。

若以每股40英镑计算，收购SABMiller的成本料接近650亿英镑(986亿美元)。若为每股45英镑，收购成本则接近730亿英镑(1,107亿美元)。

接近百威英博的消息人士表示，百威英博“不会支付过高的价格”。

不过分析师认为，SABMiller手头上防守战略的选项有限。SABMiller去年曾试图收购喜力(Heineken/海尼根) ，但遭公然拒绝。分析师考虑的其他可能组合还包括帝亚吉欧(Diageo) 、 Carlsberg 或可口可乐(Coca-Cola) ，不过这些对象能修成正果的可能性仍属未知。

野村分析师周二表示，他们认为SABMiller董事长Jan du Plessis仍可能采取顽强防守姿态，“不过我们认为显然并无可阻止交易达成的白衣骑士或毒药丸出现。”(完)