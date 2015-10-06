美国与加拿大经济指标预测--10月7日-10月14日****

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，受技术性买盘带动
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
以下为美国和加拿大近期预定公布的重要经济数据及活动日程：
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
10月5日当周
10月7日(三)
1100 美国抵押贷款市场指数 前周 -- 425.5
再融资指数 -- 1,695.9
1230 加拿大建筑许可(较前月) 8月 +0.8% -0.6%
1900 美国消费者信贷(亿美元) 8月 增加190 增加191
10月8日(四)
1215 加拿大房屋开工(万户) 9月 20.0 21.69
1230 加拿大新屋价格指数 8月 +0.2% +0.1%
1230 美国一周初请失业金人数(万人) 10月1日当周 27.4 27.7
四周均值(万人) -- 27.075
续请失业金人数(万人) 9月24日当周 220.5 219.1
10月9日(五)
1230 加拿大就业岗位变动(万人) 9月 增加1.0 增加1.2
失业率 6.9% 7.0%
就业参与率 65.8% 65.9%
1230 美国进口物价 9月 -0.5% -1.8%
出口物价 -0.2% -1.4%
1400 美国趸售(批发)库存(较前月) 8月 持平 -0.1%
趸售销售(较前月) -0.3% -0.3%
10月12日当周
10月12日(一)
暂无重要数据公布
10月13日(二)
1000 美国NFIB小企业信心指数 9月 -- 95.9
1800 美国联邦预算(亿美元) 9月 -- 赤字644
10月14日(三)
1230 美国PPI最终需求(较上年同期) 9月 -- -0.8%
(较前月) -0.3% 持平
扣除食品与能源的PPI(较上年同期) -- +0.9%
(较前月) +0.1% +0.3%
扣除食品、能源与贸易的PPI(较上年同期) -- +0.7%
(较前月) -- +0.1%
1230 美国零售销售(较前月) 9月 +0.3% +0.2%
扣除汽车的零售销售(较前月) +0.2% +0.1%
1400 美国企业库存(较前月) 8月 +0.1% +0.1%
1500 美国汤森路透/益普索主要消费者信心指数 10月 -- 53.9
1500 加拿大汤森路透/益普索主要消费者信心指数 10月 -- 49.1
(完)
经济指标预测或公布日程
美国与加拿大 日本与韩国
欧洲 澳洲与新西兰
中国 台湾 已公布经济指标一览
美国 日本
欧洲 韩国
中国 香港
澳洲 台湾 (整理 杜明霞；审校 王兴亚)
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