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市场报道 | 2015年 10月 7日 星期三 07:53 BJT

****美国与加拿大经济指标预测--10月7日-10月14日****

以下为美国和加拿大近期预定公布的重要经济数据及活动日程：

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值

10月5日当周

10月7日(三)

1100 美国抵押贷款市场指数 前周 -- 425.5

再融资指数 -- 1,695.9

1230 加拿大建筑许可(较前月) 8月 +0.8% -0.6%

1900 美国消费者信贷(亿美元) 8月 增加190 增加191

10月8日(四)

1215 加拿大房屋开工(万户) 9月 20.0 21.69

1230 加拿大新屋价格指数 8月 +0.2% +0.1%

1230 美国一周初请失业金人数(万人) 10月1日当周 27.4 27.7

四周均值(万人) -- 27.075

续请失业金人数(万人) 9月24日当周 220.5 219.1

10月9日(五)

1230 加拿大就业岗位变动(万人) 9月 增加1.0 增加1.2

失业率 6.9% 7.0%

就业参与率 65.8% 65.9%

1230 美国进口物价 9月 -0.5% -1.8%

出口物价 -0.2% -1.4%

1400 美国趸售(批发)库存(较前月) 8月 持平 -0.1%

趸售销售(较前月) -0.3% -0.3%

10月12日当周

10月12日(一)

暂无重要数据公布

10月13日(二)

1000 美国NFIB小企业信心指数 9月 -- 95.9

1800 美国联邦预算(亿美元) 9月 -- 赤字644

10月14日(三)

1230 美国PPI最终需求(较上年同期) 9月 -- -0.8%

(较前月) -0.3% 持平

扣除食品与能源的PPI(较上年同期) -- +0.9%

(较前月) +0.1% +0.3%

扣除食品、能源与贸易的PPI(较上年同期) -- +0.7%

(较前月) -- +0.1%

1230 美国零售销售(较前月) 9月 +0.3% +0.2%

扣除汽车的零售销售(较前月) +0.2% +0.1%

1400 美国企业库存(较前月) 8月 +0.1% +0.1%

1500 美国汤森路透/益普索主要消费者信心指数 10月 -- 53.9

1500 加拿大汤森路透/益普索主要消费者信心指数 10月 -- 49.1

(完)

经济指标预测或公布日程

美国与加拿大 日本与韩国

欧洲 澳洲与新西兰

中国 台湾 　 已公布经济指标一览

美国 日本

欧洲 韩国

中国 香港

澳洲 台湾 (整理 杜明霞；审校 王兴亚)

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