欧洲个股：大众汽车将从1月开始召回受排放丑闻影响的汽车--执行长

路透柏林10月6日 - 大众汽车(福斯汽车) 首席执行官穆勒接受德国法兰克福汇报采访时称，该公司将在1月开始召回受柴油汽车尾气排放危机影响的汽车，并在明年底前完成修复工作。

“如果一切按计划进行，我们能从1月开始召回。所有汽车应该在2016年底前修理完毕，”穆勒称。德国法兰克福汇报在周三刊登该报导前提供了采访稿复印件。

穆勒向该报称，他相信只有少数员工与柴油排放作弊丑闻有牵连，并驳斥有关前任首席执行官文德恩知晓此事的想法。

他表示大众汽车必须缩减规模并降低中央集权程度，并称将检视所有车型和品牌对公司的贡献。