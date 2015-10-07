欧洲个股：大众汽车将从1月开始召回受排放丑闻影响的汽车--执行长

纽约期市：期棉触及一周高位，明日将发布周度出口数据
“交易量不大...背后的故事是，市场上有很多的多头和空头，但空头(结清头寸)的时间所剩无几了，”Plexus Cotton风险管理董事Peter Egli称。
路透柏林10月6日 - 大众汽车(福斯汽车) 首席执行官穆勒接受德国法兰克福汇报采访时称，该公司将在1月开始召回受柴油汽车尾气排放危机影响的汽车，并在明年底前完成修复工作。
“如果一切按计划进行，我们能从1月开始召回。所有汽车应该在2016年底前修理完毕，”穆勒称。德国法兰克福汇报在周三刊登该报导前提供了采访稿复印件。
穆勒向该报称，他相信只有少数员工与柴油排放作弊丑闻有牵连，并驳斥有关前任首席执行官文德恩知晓此事的想法。
他表示大众汽车必须缩减规模并降低中央集权程度，并称将检视所有车型和品牌对公司的贡献。
但他指出，大众汽车要想回到正轨，需要“演进”而不是“变革”，同时预计公司可能将在两到三年里“再度熠熠生辉”。(完) (编译 许娜；审校 戴素萍)
“交易量不大...背后的故事是，市场上有很多的多头和空头，但空头(结清头寸)的时间所剩无几了，”Plexus Cotton风险管理董事Peter Egli称。
路透芝加哥1月19日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周四下跌，因在市场连续四日上涨，提振3月大豆合约触及六个月高位后，投资者获利了结和农户卖出。
路透芝加哥1月19日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周四连续第二日下跌，因技术性卖盘和3月合约本周升至两个半月高位后出现获利了结。