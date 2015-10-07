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亚洲 | 2015年 10月 7日 星期三 08:06 BJT

《港股在美国上市的主要ADR股价表现》--10月7日

路透香港10月7日 - 以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周二收市价的比较.(1美元=7
.7499港元 )
    
    美国股市周二涨跌互现，道琼工业指数 微幅收涨13.76点，或0.08%，至16,790.19点；标普500<
.SPX>和Nasdaq指数 收低，结束五日连涨，因投资者关注即将公布的企业季报，预计季报显示企业
盈利减少。 
 公司名称            ADR代码   收盘价  涨跌幅     成交量  ADR折合每股普通股  较港股溢价
                               (美元)    (%)                   (港元)          (%)    
 ------------------------------------------------------------------------------------------
 中海油                       111.580    2.95      51326             8.647       3.31
 中国铝业                       8.600   -1.38      27845             2.666       0.22
 中国移动                      60.230   -2.37     235778            93.355      -0.15
 中国人寿                      18.460   -1.02      91510            28.613      -0.13
 中石油                        75.520    2.93      81534             5.853       1.61
 中石化                        66.650    0.82      24685             5.165       0.69
 汇丰控股                      39.530   -0.03    1860237            61.271       1.19
 中电信                        47.760   -3.55      16299             3.701       0.31
 中国联通                      12.520   -4.65     279844             9.703       0.24
 兖州煤业                       5.000    0.20      15220             3.875      -0.13
 华能国际                      45.490   -2.61       7616             8.814      -0.41
 南方航空                      36.350   -7.01      16289             5.634      -1.50
 东方航空                      29.900   -3.98      10781             4.634      -1.60
 中芯国际                       4.700    0.43      13180             0.728      -1.56
 （完）

 (整理 梁慧仪)

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