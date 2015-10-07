《港股在美国上市的主要ADR股价表现》--10月7日

路透香港10月7日 - 以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周二收市价的比较.(1美元=7 .7499港元 ) 美国股市周二涨跌互现，道琼工业指数 微幅收涨13.76点，或0.08%，至16,790.19点；标普500< .SPX>和Nasdaq指数 收低，结束五日连涨，因投资者关注即将公布的企业季报，预计季报显示企业 盈利减少。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价 (美元) (%) (港元) (%) ------------------------------------------------------------------------------------------ 中海油 111.580 2.95 51326 8.647 3.31 中国铝业 8.600 -1.38 27845 2.666 0.22 中国移动 60.230 -2.37 235778 93.355 -0.15 中国人寿 18.460 -1.02 91510 28.613 -0.13 中石油 75.520 2.93 81534 5.853 1.61 中石化 66.650 0.82 24685 5.165 0.69 汇丰控股 39.530 -0.03 1860237 61.271 1.19 中电信 47.760 -3.55 16299 3.701 0.31 中国联通 12.520 -4.65 279844 9.703 0.24 兖州煤业 5.000 0.20 15220 3.875 -0.13 华能国际 45.490 -2.61 7616 8.814 -0.41 南方航空 36.350 -7.01 16289 5.634 -1.50 东方航空 29.900 -3.98 10781 4.634 -1.60 中芯国际 4.700 0.43 13180 0.728 -1.56 （完） (整理 梁慧仪)