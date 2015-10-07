《新兴市场重要经济事件预告》--10月7日-10月14日

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10月7日(三)

布达佩斯--匈牙利央行公布9月政策会议记录(1200)。

利马--国际货币基金组织(IMF)就全球金融稳定性报告举行新闻发布会(1400)。

利马--IMF举行有关“拉美与加勒比地区能力开发和前路”的讨论会(1430)。发言嘉宾包括IMF副总裁格拉索等。

利马--IMF/世界银行举办有关“不平等、机会与繁荣”的讨论会(1500)。

利马--IMF就财政监察报告举行新闻发布会(1530)。

利马--IMF/世界银行就年轻人参与金融未来进展的行动理念进行讨论(1600)

利马--IMF就“沟通太平洋两岸：利用亚洲与拉美间贸易和金融一体化提高的好处”举行讨论，发言嘉宾包括IMF第一副总裁利普顿和中国人民银行副行长易纲。

利马--世界银行举办“以秘鲁的成功为基础：提振生产率和促进经济增长”讨论会，发言者包括世界银行行长金墉等。

利马--IMF举办气候变化对话，发言嘉宾包括IMF总裁拉加德和世界银行行长金墉。

利马--IMF开展讨论，主题为“全球医保覆盖之路：如何避免财政崩溃”(2100)。

利马--IMF就“能源定价”举行讨论，发言嘉宾包括IMF副总裁朱民等。

10月8日(四)

利马--IMF总裁拉加德举行记者会(1400)。

利马--IMF/世界银行讨论“金融包容性：能达成多个宏观经济目标吗？”(1500)发言嘉宾包括IMF副总裁朱民及印度央行总裁拉詹。

利马--世界银行行长金墉举行记者会(1500)。

利马--IMF/世界银行举办有关“中等收入国家的脆弱性：对独特挑战的新观念”的讨论会(1500)。

利马--IMF/世界银行讨论“基础建设：投资成长，投资民众”(1530)发言嘉宾包括世界银行首席财务官巴德尔等。

利马--IMF/世界银行举办有关“聚焦拉丁美洲：拉美央行的新挑战”的讨论会(1645)。演说者包括：英国央行副总裁夏菲克、巴西央行总裁托比尼(Alexandre Tombini)和秘鲁与智利央行总裁。

利马--IMF总裁拉加德、英国央行总裁卡尼及巴西财长莱维(Joaquim Levy)参与讨论全球经济(1800)。

利马--IMF/世界银行举办有关“银行解决方案的解决方案何在？”的讨论会(1800)。

利马--世界银行行长金墉参加一项主题为“以年轻企业家为可持续性成长的推手”的讨论会(1900)。

利马--IMF/世界银行举办有关“拉丁美洲的成长与内涵：下一个十年”的讨论会(1930)。演说者包括：IMF副总裁古泽满宏等。

利马--IMF/世界银行讨论“我们所想要的金融体系：重塑永续发展的金融”(2000)，发言嘉宾包括英国央行总裁卡尼及中国人民银行副行长易纲等人。

利马--IMF/世界银行举办有关“为民间投资调集金融资源”的讨论会(2100)。

利马--世界银行行长金墉参加主题为“食物的未来：关于塑造因应气候变化的食物供应系统的对话”讨论会(2130)。

利马--24国集团(G24)成员国举行记者会(2230)。

布拉格--捷克央行行长出席一场会议(1220)。

10月9日(五)

利马--20国集团(G20)举行记者会(1330)。

利马--世界银行举行“为可再生能源的民间投资松绑”的讨论会(1600)，演讲嘉宾包括：世行行长金墉和挪威财长。

利马--IMF/世行举行“打击违法金融资金流动：化承诺为行动”的讨论会(1600)。

利马--IMF中东与中亚部门举行记者会(1615)。

利马--IMF/世行就“结构性改革、不平等与增长”进行讨论(1630)，发言者包括IMF副总裁朱民、墨西哥财长、南非财长内内和欧元集团主席迪塞尔布洛姆。

利马--IMF/世行就“管理商品收入的波动：财政政策回应”进行讨论(1730)，演讲者包括IMF副总裁古泽满宏等。

利马--IMF亚太部门举行记者会(1815)。

利马--IMF/世行就“在可持续增长与社会公平间寻求平衡：拉美和东亚的经验教训”进行讨论(1900)，发言者包括：世界银行集团常务副行长英卓华与菲律宾财长普里斯马。

利马--IMF/世行就“为实现公平增长的质量教育”进行讨论(1930)。

利马--国际货币与金融委员会成员举行记者会(2200)。

利马--IMF/世行就“今天至2030年”举行讨论(2230)，发言者包括：世行总裁金墉、IMF总裁拉加德和联合国秘书长潘基文。

利马--国际金融协会(IIF)会议(第一天)，发言者包括瑞典央行总裁英韦斯、印尼财长班邦、泰国央行总裁威拉泰和马来西亚央行总裁(1945)。

10月10日(六)

利马--加拿大央行总裁波洛兹在国际金融协会(IIF)发表演说(0645)。

利马--IMF/世行就“如何打造可持续发展的城市”举行讨论(1530)。

利马--IMF/世行就“准备就绪：执行2015年后的议程”举行讨论，IMF副总裁朱民将发言(1645)。

利马--IMF/世行就“税制磋商：与发展中国家一道建立全球议程”举行讨论(1700)。

利马--IMF/世行举办主题为“重回货币政策框架”的论坛(1900)，IMF第一副总裁利普顿致开幕词。

利马--IMF/世行论坛，主题为“货币政策和金融稳定”(1900)，发言人包括巴西央行总裁托比尼、英国央行副总裁夏菲克和欧洲央行执委科尔。

利马--IMF/世行论坛，主题为“低收入和发展中国家的货币政策框架”(1900)，发言人包括巴拉圭央行总裁等。

利马--国际金融协会(IIF)会议(第二天)，发言者包括加拿大央行总裁波洛兹等(1645)。

萨格勒布--欧洲央行(ECB)管理委员会委员暨芬兰央行总裁利卡宁发表讲话。

10月12日(一)

暂无重要经济事件。

10月13日(二)

新加坡--欧洲央行执委会成员莫尔许发表演讲(0630)。

拉巴特--摩洛哥举行货币和金融委员会会议。

墨西哥瓜达拉哈拉--经济合作暨发展组织(OECD)将在世界统计和政策论坛上发布有关生活质量的报告。OECD秘书长葛利亚将出席论坛。

墨西哥瓜达拉哈拉--OECD举行第五届有关统计、知识和政策的世界论坛，主题为“改变政策，改变生活”(至10月15日)。讲者包括OECD秘书长葛利亚等。

10月14日(三)

新加坡--欧洲央行执委会成员莫尔许发表讲话，主题为“市场基础设施整合--还有哪些未竟之功？”(0630)

新加坡--OECD举行有关高等教育未来的会议(至10月15日)。OECD副秘书长Stefan Kapferer致开幕词。

萨格勒布--克罗地亚央行举行会议。

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。

(完)

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