《全球主要国家债券发行预告》--10月7日-10月14日

中国企业：紫光集团投资约300亿美元建南京半导体项目，主打存储芯片
路透上海1月20日 - 中国紫光集团官网透露，该集团计划投资2,600亿元人民币在江苏南京建设半导体产业基地及新IT投资与研发总部项目，其中约300亿美元投向半导体基地，项目主要产品为3D-NAND FLASH（闪存）、DRAM存储芯片等。
以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间。 日期 时间 国家 规模 发行细节 10/7 美国 发售10年期公债 10/8 美国 发售30年期公债 10/8 日本 标售三个月期贴现国库券 10/8 日本 标售30年期政府公债 10/12 意大利 标售国库券 10/12 1350 法国 标售国库券(BTF) 10/13 西班牙 标售国库券 10/13 意大利 标售中长期公债 10/14 日本 标售五年期政府公债
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 戴素萍 审校 张若琪)
路透上海1月20日 - 中国紫光集团官网透露，该集团计划投资2,600亿元人民币在江苏南京建设半导体产业基地及新IT投资与研发总部项目，其中约300亿美元投向半导体基地，项目主要产品为3D-NAND FLASH（闪存）、DRAM存储芯片等。
“相比其它币种来说，我回答了更多有关澳元过去24小时中为何表现坚韧的问题，”OANDA Australia and Asia Pacific的资深外汇交易员Stephen Innes说。
在特朗普即将正式就职的情况下，“部分投资者正拭目以待市场会受到什么影响，以及他是否会达成外界的部分预期，”东京三井住友信托银行市场策略师Ayako Sera表示。