《台湾报摘》--工商时报、经济日报10月7日

中国企业：紫光集团投资约300亿美元建南京半导体项目，主打存储芯片
路透上海1月20日 - 中国紫光集团官网透露，该集团计划投资2,600亿元人民币在江苏南京建设半导体产业基地及新IT投资与研发总部项目，其中约300亿美元投向半导体基地，项目主要产品为3D-NAND FLASH（闪存）、DRAM存储芯片等。
*工商时报：
--金管会完成15号公报对上市柜公司影响调查，1,950家已回覆的上市柜公司中，97%认为无重大影响，除了少数兴柜光电业者可能收入递延认列，影响获利，其它如建材营建业的销售佣金可从成本改列为资本，获利即可望增加。
--景气不佳、企业借款需求弱，导致银行〞超额准备〞暴增。银行局6日公布最新统计，银行授信余额8月底为25.33兆(万亿)台币，仅比去年底增加4,092亿台币，增幅1.64%，时间存款却增加近1.4兆台币，造成银行存款与放款间差额暴增到8.54兆的新高，放存比则跌破75%，是2009年以来最低。
--开发金控 总经理杨文钧指出，若以财务杠杆和长期资金运用为考量，寿险相较之下更是开发的强项，未来在将以寿险、银行为主要考量标的，海外市场则将由证券主导。
*经济日报：
--金管会公布银行最新营运概况，本地银行大陆分行8月传出亏损8.5亿台币，这是银行进军大陆市场以来首度出现亏损，今年1-8月大陆分行获利也衰退三成，金管会表示，主要是人民币贬值所致。
--总统大选时间逼近，旅行社业者昨传出，12月16日至明年1月15日期间，大陆将大幅限缩陆客来台数量，起码会减少三至五成，最多可能大砍95%。
--台北外汇市场发展基金会昨公布最新统计，新台币实质有效汇率指数，9月连三降至97.65，为今年3月以来七个月新低。(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
台湾报摘 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 (记者 高洁如; 审校 杨淑祯)
路透上海1月20日 - 中国紫光集团官网透露，该集团计划投资2,600亿元人民币在江苏南京建设半导体产业基地及新IT投资与研发总部项目，其中约300亿美元投向半导体基地，项目主要产品为3D-NAND FLASH（闪存）、DRAM存储芯片等。
“相比其它币种来说，我回答了更多有关澳元过去24小时中为何表现坚韧的问题，”OANDA Australia and Asia Pacific的资深外汇交易员Stephen Innes说。
在特朗普即将正式就职的情况下，“部分投资者正拭目以待市场会受到什么影响，以及他是否会达成外界的部分预期，”东京三井住友信托银行市场策略师Ayako Sera表示。