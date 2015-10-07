《台湾报摘》--工商时报、经济日报10月7日

*工商时报：

--金管会完成15号公报对上市柜公司影响调查，1,950家已回覆的上市柜公司中，97%认为无重大影响，除了少数兴柜光电业者可能收入递延认列，影响获利，其它如建材营建业的销售佣金可从成本改列为资本，获利即可望增加。

--景气不佳、企业借款需求弱，导致银行〞超额准备〞暴增。银行局6日公布最新统计，银行授信余额8月底为25.33兆(万亿)台币，仅比去年底增加4,092亿台币，增幅1.64%，时间存款却增加近1.4兆台币，造成银行存款与放款间差额暴增到8.54兆的新高，放存比则跌破75%，是2009年以来最低。

--开发金控 总经理杨文钧指出，若以财务杠杆和长期资金运用为考量，寿险相较之下更是开发的强项，未来在将以寿险、银行为主要考量标的，海外市场则将由证券主导。

*经济日报：

--金管会公布银行最新营运概况，本地银行大陆分行8月传出亏损8.5亿台币，这是银行进军大陆市场以来首度出现亏损，今年1-8月大陆分行获利也衰退三成，金管会表示，主要是人民币贬值所致。

--总统大选时间逼近，旅行社业者昨传出，12月16日至明年1月15日期间，大陆将大幅限缩陆客来台数量，起码会减少三至五成，最多可能大砍95%。

--台北外汇市场发展基金会昨公布最新统计，新台币实质有效汇率指数，9月连三降至97.65，为今年3月以来七个月新低。(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。