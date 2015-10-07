《香港报摘》--经济日报10月7日

中国企业：紫光集团投资约300亿美元建南京半导体项目，主打存储芯片
路透上海1月20日 - 中国紫光集团官网透露，该集团计划投资2,600亿元人民币在江苏南京建设半导体产业基地及新IT投资与研发总部项目，其中约300亿美元投向半导体基地，项目主要产品为3D-NAND FLASH（闪存）、DRAM存储芯片等。
* 要闻版头条：
--人民币国际化踏上新台阶。定期追踪人民币使用情况的SWIFT（环球银行金融电信协会）昨公布，人民币取代日圆，在8月份成全球第四大支付货币。银行界预料，人民币有望于下月获纳入国际货币基金组织（IMF）特别提款权（SDR）的篮子货币。
* 其他：
--新创建 今年2月收购从事商务飞机租赁业务的Goshawk约40%权益后，副行政总裁许汉忠表示，飞机租赁是集团增长亮点，除斥资10亿港元购买飞机，明年更拟于自贸区设立有关平台。
--置富产业信托 公告，已获新加坡证券交易所原则上批准，将其于新交所的上市地位，由第一上市转换为第二上市，以减低法律及合规成本，及腾出更多资源于公司增长及经营等重大事项。（完）
注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。
台湾报摘
中国报摘
香港报摘 (整理 梁慧仪; 审校 杨淑祯)
路透上海1月20日 - 中国紫光集团官网透露，该集团计划投资2,600亿元人民币在江苏南京建设半导体产业基地及新IT投资与研发总部项目，其中约300亿美元投向半导体基地，项目主要产品为3D-NAND FLASH（闪存）、DRAM存储芯片等。
“相比其它币种来说，我回答了更多有关澳元过去24小时中为何表现坚韧的问题，”OANDA Australia and Asia Pacific的资深外汇交易员Stephen Innes说。
在特朗普即将正式就职的情况下，“部分投资者正拭目以待市场会受到什么影响，以及他是否会达成外界的部分预期，”东京三井住友信托银行市场策略师Ayako Sera表示。