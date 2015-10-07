《香港报摘》--经济日报10月7日

* 要闻版头条：

--人民币国际化踏上新台阶。定期追踪人民币使用情况的SWIFT（环球银行金融电信协会）昨公布，人民币取代日圆，在8月份成全球第四大支付货币。银行界预料，人民币有望于下月获纳入国际货币基金组织（IMF）特别提款权（SDR）的篮子货币。

* 其他：

--新创建 今年2月收购从事商务飞机租赁业务的Goshawk约40%权益后，副行政总裁许汉忠表示，飞机租赁是集团增长亮点，除斥资10亿港元购买飞机，明年更拟于自贸区设立有关平台。

--置富产业信托 公告，已获新加坡证券交易所原则上批准，将其于新交所的上市地位，由第一上市转换为第二上市，以减低法律及合规成本，及腾出更多资源于公司增长及经营等重大事项。（完）

注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。

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中国报摘