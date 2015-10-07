《交易视点》台债流动性料不佳，关注通膨和进出口数据--群益金鼎证券

路透台北10月7日 - 台湾群益金鼎证券最新债市日评认为，目前台债暂时没有新的多空议题，关注本周进出口数据与CPI数据，预期流动性不佳的情况持续，并且等待下周五年券104/13 的标售，行情预期中性整理，5年券104/13期、十年券104/12期 的区间预估在0.80-0.9%、1.14-1.2%。(完) (整理 高洁如; 审校 杨淑祯)