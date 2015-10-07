《交易视点》台债流动性料不佳，关注通膨和进出口数据--群益金鼎证券

中国企业：紫光集团投资约300亿美元建南京半导体项目，主打存储芯片
路透上海1月20日 - 中国紫光集团官网透露，该集团计划投资2,600亿元人民币在江苏南京建设半导体产业基地及新IT投资与研发总部项目，其中约300亿美元投向半导体基地，项目主要产品为3D-NAND FLASH（闪存）、DRAM存储芯片等。
路透台北10月7日 - 台湾群益金鼎证券最新债市日评认为，目前台债暂时没有新的多空议题，关注本周进出口数据与CPI数据，预期流动性不佳的情况持续，并且等待下周五年券104/13 的标售，行情预期中性整理，5年券104/13期、十年券104/12期 的区间预估在0.80-0.9%、1.14-1.2%。(完) (整理 高洁如; 审校 杨淑祯)
路透上海1月20日 - 中国紫光集团官网透露，该集团计划投资2,600亿元人民币在江苏南京建设半导体产业基地及新IT投资与研发总部项目，其中约300亿美元投向半导体基地，项目主要产品为3D-NAND FLASH（闪存）、DRAM存储芯片等。
“相比其它币种来说，我回答了更多有关澳元过去24小时中为何表现坚韧的问题，”OANDA Australia and Asia Pacific的资深外汇交易员Stephen Innes说。
在特朗普即将正式就职的情况下，“部分投资者正拭目以待市场会受到什么影响，以及他是否会达成外界的部分预期，”东京三井住友信托银行市场策略师Ayako Sera表示。