全球金属：2016年铜市料现13万吨供应缺口--ICSG

路透10月6日 - 国际铜业研究组织(ICSG)周二指出，全球精炼铜市场2016年预计出现13万吨的供应缺口，而非4月时预估的供应过剩，因铜价回荡在六年低点抑制产量，抵销了中国经济增长放缓疑虑下、全球需求减少的影响。

4月时ICSG预测明年供应过剩23万吨。

ICSG表示，对2015年的预测显示，市场基本应能维持平衡；该组织4月已下修预测，先前预计供应过剩36万吨。

ICSG称，2015年全球精炼铜产量料仅年增1%至2,270万吨；2014年时增长近7%。而2016年精炼铜产量料增长约2.5%至2,320万吨。

ICSG表示，中国精炼铜产量增长，将部分被智利、日本和美国的下滑抵销；后三国的精炼铜产量，分居全球二至四位。

ICSG预计2015年全球表观精炼铜消费量减少1.2%，主因中国表观需求料大致持平。

ICSG称，世界其他地方的消费量预计减少1.5%。

至于2016年，全球表观精炼铜消费量料增长约3%，中国工业需求增长料在4%左右。世界其他地方的消费量预计增加约2%。