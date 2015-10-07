《香港报摘》--信报10月7日

中国企业：紫光集团投资约300亿美元建南京半导体项目，主打存储芯片
路透上海1月20日 - 中国紫光集团官网透露，该集团计划投资2,600亿元人民币在江苏南京建设半导体产业基地及新IT投资与研发总部项目，其中约300亿美元投向半导体基地，项目主要产品为3D-NAND FLASH（闪存）、DRAM存储芯片等。
* 要闻版头条：
--电视广播 （TVB）昨天首次统一向外公布2016年广告价单，旗下多个主要频道的广告费＂面价＂加幅3%，低于2015年平均4%加幅。有广告界人士指出，TVB同时提供大量折扣，最终是＂明加实减＂，相信TVB除了预计客户落广告态度较谨慎外，亦反映新免费电视台如电盈 旗下香港电视娱乐加入，乐视、Netflix等过江龙会分薄广告收益。
* 其他：
--商务及经济发展局局长苏锦梁表示，十一黄金周首五天数据显示，整体访港旅客增长3.4%，其中内地访港客升4.3%，非内地访港客则跌1.4%。但他强调，市面购物人数较少，零售业有一定压力；虽然酒店业界指这数天有所好转，但现时不能下结论说旅客下跌趋势逆转。
--内地投行中国国际金融（中金）将会避开与两只大型新股中国华融及中国再保险正面交锋，暂定于本月下旬始开始正式招股，下月挂牌上市。另外，本地著名连锁补习社遵理已上传初步招股文件，准备于主板上市。（完）
注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。
台湾报摘
中国报摘
香港报摘 (整理 梁慧仪; 审校 杨淑祯)
路透上海1月20日 - 中国紫光集团官网透露，该集团计划投资2,600亿元人民币在江苏南京建设半导体产业基地及新IT投资与研发总部项目，其中约300亿美元投向半导体基地，项目主要产品为3D-NAND FLASH（闪存）、DRAM存储芯片等。
“相比其它币种来说，我回答了更多有关澳元过去24小时中为何表现坚韧的问题，”OANDA Australia and Asia Pacific的资深外汇交易员Stephen Innes说。
在特朗普即将正式就职的情况下，“部分投资者正拭目以待市场会受到什么影响，以及他是否会达成外界的部分预期，”东京三井住友信托银行市场策略师Ayako Sera表示。