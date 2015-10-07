《香港报摘》--信报10月7日

* 要闻版头条：

--电视广播 （TVB）昨天首次统一向外公布2016年广告价单，旗下多个主要频道的广告费＂面价＂加幅3%，低于2015年平均4%加幅。有广告界人士指出，TVB同时提供大量折扣，最终是＂明加实减＂，相信TVB除了预计客户落广告态度较谨慎外，亦反映新免费电视台如电盈 旗下香港电视娱乐加入，乐视、Netflix等过江龙会分薄广告收益。

* 其他：

--商务及经济发展局局长苏锦梁表示，十一黄金周首五天数据显示，整体访港旅客增长3.4%，其中内地访港客升4.3%，非内地访港客则跌1.4%。但他强调，市面购物人数较少，零售业有一定压力；虽然酒店业界指这数天有所好转，但现时不能下结论说旅客下跌趋势逆转。

--内地投行中国国际金融（中金）将会避开与两只大型新股中国华融及中国再保险正面交锋，暂定于本月下旬始开始正式招股，下月挂牌上市。另外，本地著名连锁补习社遵理已上传初步招股文件，准备于主板上市。（完）

注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。

台湾报摘

中国报摘