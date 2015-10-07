金属期市：伦铜价格持平，中国长假接近尾声

中国企业：紫光集团投资约300亿美元建南京半导体项目，主打存储芯片
路透上海1月20日 - 中国紫光集团官网透露，该集团计划投资2,600亿元人民币在江苏南京建设半导体产业基地及新IT投资与研发总部项目，其中约300亿美元投向半导体基地，项目主要产品为3D-NAND FLASH（闪存）、DRAM存储芯片等。
美国出口8月遭受重创，因全球经济疲弱，加之从中国的进口急增，导致美国贸易逆差扩阔的幅度为五个月来最大。
国际货币基金组织(IMF)周二下调了全球经济成长预期，称受疲弱的商品价格和中国经济成长放缓影响，警告称需要加强旨在增加需求的政策。这是该组织今年以来第二次下调经济增长预期。
国际铜业研究组织(ICSG)周二称，2016年全球精炼铜市场预计供应不足约13万吨，4月时预估为供应过剩23万吨。
智利铜矿企业安托法加斯塔矿业(Antofagasta Minerals)周二称，为节约成本将裁员约7%，成为近期铜市暴跌的又一受影响企业。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 徐文焰/孙国玉；审校 王丽鑫/龚芳)
路透上海1月20日 - 中国紫光集团官网透露，该集团计划投资2,600亿元人民币在江苏南京建设半导体产业基地及新IT投资与研发总部项目，其中约300亿美元投向半导体基地，项目主要产品为3D-NAND FLASH（闪存）、DRAM存储芯片等。
“相比其它币种来说，我回答了更多有关澳元过去24小时中为何表现坚韧的问题，”OANDA Australia and Asia Pacific的资深外汇交易员Stephen Innes说。
在特朗普即将正式就职的情况下，“部分投资者正拭目以待市场会受到什么影响，以及他是否会达成外界的部分预期，”东京三井住友信托银行市场策略师Ayako Sera表示。