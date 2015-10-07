金属期市：伦铜价格持平，中国长假接近尾声

美国出口8月遭受重创，因全球经济疲弱，加之从中国的进口急增，导致美国贸易逆差扩阔的幅度为五个月来最大。

国际货币基金组织(IMF)周二下调了全球经济成长预期，称受疲弱的商品价格和中国经济成长放缓影响，警告称需要加强旨在增加需求的政策。这是该组织今年以来第二次下调经济增长预期。

国际铜业研究组织(ICSG)周二称，2016年全球精炼铜市场预计供应不足约13万吨，4月时预估为供应过剩23万吨。

智利铜矿企业安托法加斯塔矿业(Antofagasta Minerals)周二称，为节约成本将裁员约7%，成为近期铜市暴跌的又一受影响企业。(完)

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