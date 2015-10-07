《香港报摘》--其他报纸重要消息10月7日

* 明报：

--人民币汇价转趋平稳，存款需求再度增加。花旗银行表示，由今天起，客户以全新港币资金兑换人民币，或以全新人民币资金开立三个月人民币定期存款，年利率高达4.2厘，较早前的4厘高。

--长江基建 及电能 上月初宣布合并计划，本月底为合并作价加价的最后＂死线＂。里昂日前发表报告指出，最近曾与逾30家投资者会谈，几乎全部对换股比例感到＂Unhappy(不高兴)＂，认为以1股电能换1.15至1.2股长建才属合理水平。

* 苹果日报：

--中港基金互认接受申请逾四个月仍只闻楼梯响，证券业协会透露正与港交所 研究推出统一买卖基金平台，如成事，向来为基金最大销售渠道的银行势被分薄客源。

--东亚联丰投资于7月底递交申请＂北上＂销售旗下亚洲债券及货币基金，日前已接获中证监回覆，公司期望年内能于内地正式发售，成为首批北上销售的互认基金之一。

* 东方日报：

--在香港经营崇光百货（SOGO）的利福国际 遭投行瑞银唱淡，兼下调目标价20%。瑞银预期，本港严峻的零售业经营环境，将限制利福的中期增长前景。

* 星岛日报：

--华大地产 于9月2日至9月29日期间，在市场中买入310万股汇控 股份，每股作价57.25-59.85港元，涉资约1.83亿港元，已由公司内部现金支付。

* 文汇报：

--华润水泥 预期截至今年9月底止九个月，纯利将较去年同期的32.56亿港元显着减少。主要原因为内地水泥及熟料销售价格较去年同期下降，以及第三季以来人民币兑其他货币的汇率贬值，导致汇兑亏损。（完）