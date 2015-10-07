《香港报摘》--其他报纸重要消息10月7日

中国企业：紫光集团投资约300亿美元建南京半导体项目，主打存储芯片
路透上海1月20日 - 中国紫光集团官网透露，该集团计划投资2,600亿元人民币在江苏南京建设半导体产业基地及新IT投资与研发总部项目，其中约300亿美元投向半导体基地，项目主要产品为3D-NAND FLASH（闪存）、DRAM存储芯片等。
* 明报：
--人民币汇价转趋平稳，存款需求再度增加。花旗银行表示，由今天起，客户以全新港币资金兑换人民币，或以全新人民币资金开立三个月人民币定期存款，年利率高达4.2厘，较早前的4厘高。
--长江基建 及电能 上月初宣布合并计划，本月底为合并作价加价的最后＂死线＂。里昂日前发表报告指出，最近曾与逾30家投资者会谈，几乎全部对换股比例感到＂Unhappy(不高兴)＂，认为以1股电能换1.15至1.2股长建才属合理水平。
* 苹果日报：
--中港基金互认接受申请逾四个月仍只闻楼梯响，证券业协会透露正与港交所 研究推出统一买卖基金平台，如成事，向来为基金最大销售渠道的银行势被分薄客源。
--东亚联丰投资于7月底递交申请＂北上＂销售旗下亚洲债券及货币基金，日前已接获中证监回覆，公司期望年内能于内地正式发售，成为首批北上销售的互认基金之一。
* 东方日报：
--在香港经营崇光百货（SOGO）的利福国际 遭投行瑞银唱淡，兼下调目标价20%。瑞银预期，本港严峻的零售业经营环境，将限制利福的中期增长前景。
* 星岛日报：
--华大地产 于9月2日至9月29日期间，在市场中买入310万股汇控 股份，每股作价57.25-59.85港元，涉资约1.83亿港元，已由公司内部现金支付。
* 文汇报：
--华润水泥 预期截至今年9月底止九个月，纯利将较去年同期的32.56亿港元显着减少。主要原因为内地水泥及熟料销售价格较去年同期下降，以及第三季以来人民币兑其他货币的汇率贬值，导致汇兑亏损。（完）
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路透上海1月20日 - 中国紫光集团官网透露，该集团计划投资2,600亿元人民币在江苏南京建设半导体产业基地及新IT投资与研发总部项目，其中约300亿美元投向半导体基地，项目主要产品为3D-NAND FLASH（闪存）、DRAM存储芯片等。
“相比其它币种来说，我回答了更多有关澳元过去24小时中为何表现坚韧的问题，”OANDA Australia and Asia Pacific的资深外汇交易员Stephen Innes说。
在特朗普即将正式就职的情况下，“部分投资者正拭目以待市场会受到什么影响，以及他是否会达成外界的部分预期，”东京三井住友信托银行市场策略师Ayako Sera表示。